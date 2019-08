Si cometes este error al limpiar bayetas y estropajos puedes perjudicar tu salud

El brote de listeriosis y el hallazgo de toxina botulínica en una conserva de atún ha puesto en la cuestión la seguridad alimentaria en nuestro país, si bien expertos y autoridades dicen que los niveles de seguridad son más altos que nunca y que han mejorado de forma sensible en las últimas décadas.

En cualquier caso esta supervisión no está en nuestras manos a diferencia de los buenos hábitos de higiene en nuestro hogar, que muchas veces pasamos por alto o que no realizamos correctamente. Utilizamos bayetas, paños y estropajos para secar platos o limpiar encimeras aunque según un estudio de la Organización de Consumidores y Usurarios (OCU) no lo hacemos correctamente. Al parecer en 9 de cada 10 bayetas que creemos impecables después de limpiarlas, quedan bacterias. Y con ellas, creyendo que están limpias, volvemos a repasar los lugares donde comemos. El caso de los estropajos es todavía peor, ya que casi en su totalidad, en un 96%, la limpieza resulta ineficaz.

¿Qué métodos son los que más utilizamos para desinfectar bayetas y estropajos? Hay quienes las meten en la lavadora o los que las dejan a remojo en agua con lejía, según advierte el estudio de la organización de consumidores. También algunos usan el microondas, el lavavajillas, o simplemente jabón o detergente.

Además tampoco parece que las renovemos con demasiada frencuencia, la mayoría lo hacemos cada dos meses y cerca del 20% solo cuando está ya deteriorada.

Los datos de este estudio demuestran que nos engañamos si creeemos que desinfectamos correctamente nuestras bayetas de limpieza y que cometemos grandes errores. ¿Cómo hacerlo entonces? La OCU da las siguientes recomendaciones:

1. Eliminar los restos de comida después de cada uso. Las bacterias son seres vivos y necesitan nutrientes así que mejor no darles facilidades para que crezcan.

2. Aclarar, escurrir y dejar secar después de cada uso. Si quieres puedes añadir unas gotas de lejía como método desinfectante adicional. Ponlos a remojo en agua con lejía diluida al 10% durante al menos 5 minutos. Es importante dejar la bayeta extendida para evitar que se acumule la humedad.

3. Renovar frecuentemente tus estropajos y bayetas, cuanto más desgastados estén, más propensos serán a acumular bacterias.

4. Utiliza una bayeta para cada zona, es decir, una bayeta para el baño, otra para la cocina y guárdalos en sitios distintos.