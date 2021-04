"Essays of Empathy", la nueva joya "indie" de los valencianos Deconstructeam

Javier López

"Essays of Empathy" es el título del nuevo videojuego "indie" (independiente) desarrollado por el estudio valenciano "Deconstructeam" exclusivo para PC y que será lanzado por Devolver Digital el próximo 18 de mayo.

Un título que aúna 10 historias con diferentes y muy variados modos de juego para cada una de ellas y en el que el minimalismo del "pixel art" y la narrativa de temáticas casi activistas tienen un peso muy importante en el desarrollo de un juego en el que la diversión está asegurada.

"También ese poder de meterte en la piel personajes muy diferentes, de empatizar con ellos, con sus sentimientos, con sus formas de ser: Desde un asesino a sueldo que está escondido en una floristería, a una ama de casa casada con un pintor de renombre, o una chica que está convencida de que su esqueleto no le pertenece", explica a EFE Jordi, uno de los miembros de Deconsctructeam.

Cada una de esas historias deberán ser resueltas con diferentes modos de juego, lo que da a este juego una versatilidad que no da lugar al aburrimiento.

"Hay de todo -cuenta Jordi- desde juegos de plataformas, de explorar unas minas, ir saltando e investigando, a otros de aventura conversacional con diferentes opciones de diálogo, un minijuego de hacer ramos de flores o tenemos incluso uno que se juega como el Diablo original, que vas haciendo 'clicks' para moverte por un pueblo y echar maldiciones a la gente".

Y todo bajo un exquisito diseño "pixel art", que da ese toque minimalista que tanto caracteriza a los proyectos de este estudio valenciano y que tanto recuerda a aquellas aventuras gráficas de finales de los 80 y principio de los 90.

"Es la técnica que utilizamos desde el principio porque nos gusta esa esencia evocadora que tiene y que hace que el jugador tenga que acabar de imaginar cómo son los personajes y los entornos en los que se mueven", explica también a Efe Marina, otra de las componentes de Deconstructeam.

También hace hincapié en la manera de crear este nuevo título: Seis años de trabajo en el que cada uno de estos 10 minijuegos han ido viendo luz en marcos de Games Jams o encuentros de desarrolladores que tienen como objetivo la creación de uno o más videojuegos en un corto período de tiempo, normalmente entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas.

"Juegos que hemos ido haciendo mientras sacábamos otros proyectos y que ahora juntamos y los ponemos a la venta en esta colección", remarca Marina, quien, al igual que su compañero, da especial valor también a los contenidos extra que se ofrecen en el juego con una hora de documental sobre cómo se diseña un juego "indie", el "making of" y la banda sonora compuesta por Paula Ruiz.

"Este juego lo recomendaría a la gente que esté interesada en el arte más alternativo del videojuego, pues hay mucho valor en esta obra de documental en la que se puede ver como se hacen los juegos, cómo es la vida de los desarrolladores 'indie', la parte más humana y creativa de nuestro trabajo", apostilla.

Y es que los videojuegos "indie" están más de moda que nunca, quizá porque, más allá de las superproducciones de las grandes colosos del videojuegos y de las consolas de últimas generación, hay un público cada vez mayor más preocupado por estas pequeñas historias que apuestan más por la narrativa que por los gráficos.

Como su anterior trabajo, "The Red Strings Club", una aventura gráfica ciberpunk que logró un extrapordinario éxito sobre todo gracias al boca a boca y al talento de esta empresa española.

"No nos lo esperábamos, la verdad, pero gracias a este juego hemos podido ir creciendo, tanto que en 'Essays of Empathy' hay, incluso, dos minijuegos que parecen capítulos adicionales de 'The Red Strings Club', también esa parte documental, el interés por la narrativa, lo exótico. Ojalá sigamos por este camino", concluyen.