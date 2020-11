España vende Canarias como "el único destino seguro" para el turista europeo

España va a promocionar desde esta semana las Canarias en cinco países como "el único destino seguro" para el turista europeo este invierno, en "un momento complicado" en el que otras zonas atraviesan dificultades debido a la pandemia, ha anunciado la ministra de Turismo, Reyes Maroto.

"Canarias es un destino seguro y está lista para recibir a los turistas" gracias a sus buenos indicadores epidemiológicos, ha dicho la ministra en referencia a la situación de la que disfrutan en este momento la islas, con una tasa de incidencia de la covid de 82 casos por 100.000 habitantes que contrasta con los 443 de Reino Unido, los 268 de Alemania, los 908 de Francia o los 350 de Suecia.

Con la intención de reactivar la actividad turística del archipiélago, Turespaña pone en marcha la promoción "Back to the Canary Islands, back to Spain", que pretende dinamizar la demanda de viajes a las islas en esta temporada invernal en los principales mercados emisores, ha indicado su director general, Miguel Sánz Castedo.

Debido al coronavirus, otros destinos turísticos competidores como los del Caribe y el sudeste asiático están cerrados, y Canarias quiere atraer a los visitantes que deseen viajar a un lugar seguro, ha destacado Castedo durante la presentación de la campaña.

Esta promoción internacional de Canarias se desarrollará en Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia Irlanda y espera llegar a 6,3 millones de personas, principalmente a través de redes sociales, aunque también se difundirá en medios digitales y plataformas de vídeo.