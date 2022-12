España gana la plata en Cocina Profesional en el Mundial de Arte Culinario

El equipo de la Selección Española de Cocina Profesional, integrado por once cocineros más el cuadro técnico, se ha alzado con la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Arte Culinario (Culinary World Cup), celebrado en Luxemburgo, con platos basados en el cerdo ibérico y postres inspirados en Picasso, Dalí y Miró.

El presidente de la Selección Española de Cocina Profesional es el cocinero toledano Adolfo Muñoz, quien ha explicado a EFE que al Mundial, celebrado a finales de noviembre, acudieron un centenar de países de los que una veintena ha entrado en competición en las diferentes modalidades.

El equipo español se ha presentado en la categoría de Cocina Profesional y se ha alzado con la medalla de plata con una serie de platos principales basados en el cerdo ibérico y con unos postres inspirados en Picasso y Dalí, en todo caso elaborados con ingredientes naturales ecológicos.

"Nos merecíamos el oro", ha asegurado Adolfo Muñoz quien ha elogiado el gran trabajo y la profesionalidad del equipo español de cocina de competición y ha agregado que el premio conseguido "nos anima a seguir trabajando y compitiendo a nivel internacional".

Los once cocineros de las Selección Española de Cocina Profesional que se han alzado con la plata en Luxemburgo son Alfonso Leiva (restaurante del hotel Condes de Barcelona), Toño Rodríguez (La Era de los Nogales en Sardas, Huesca), Daniel Peinado (restaurante del hotel El Pilar Andalucía, de Estepona), José Luis Adán (The Room Experience by Botánico en Manzanares, Ciudad Real), Roxana González Sevinger (La Fábrica del Canal en Abarca de Campos, Palencia), Javier Andrade (La Trapera en Pradoluengo, Burgos) y Rafael Arroyo (restaurante del hotel Palacio de Santa Paula, en Granada).

También, Javier Cabrera (Okra Restaurant, El Conuco, Buche Perico, Viralata), Fran Segura (Alicante), Víctor Trochi (Casa Ana María Hotel y Villas en Ollers, Girona) y Juan Nieto Palomares (El Dorado, Vila Seca, Tarragona).

La directora de la Selección Española de Cocina Profesional y de Competición es María Alcázar (Consuegra, Toledo) y el entrenador, el estadounidense George Castañeda.

"Lo importante es que hemos participado y hemos conseguido la medalla, es lo más importante, que hasta ahora no habíamos conseguido. Y el equipo son grandísimos profesionales", ha apuntado Adolfo Muñoz.