Enseña la razón por la que no le contrataron y las redes sociales alucinan: "No nos parece que una persona..."

Precisamente hoy hemos conocido los datos del paro de diciembre que, analizándolos a fondo, evidencian que hay una ralentización y una muy posible desaceleración. Y es que lo de estar desempleado no es nada fácil, y a eso, hay que sumarle la frustración que eso conlleva muchas veces. Porque claro, haces y haces entrevistas de trabajo, no te llaman después y, encima, sientes que no tienes ninguna oportunidad.

En muchos de los procesos en los que estás, te eliminan y luego nunca te dan una razón de por qué ha pasado. Pero claro, hay veces que sí que te responden, y hubieras preferido que no lo hicieran. Es lo que le ha pasado a Manuela, que ha querido contar en redes sociales cuál fue la respuesta que recibió de una empresa a la que había enviado su currículum.

"Te recuerdo que no habías quedado seleccionada. Nos pareció interesante tu curículum, y lo que tienes para aportar a una empresa" empezaba diciendo, como para aliviar el golpe de después. "Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que sonría en toda la entrevista" le escribían en un mensaje.

"No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad" terminaban, intentando endulzar el rechazo.

Las redes sociales han ardido y las respuestas no se han hecho esperar, diciéndole que mejor no tener un trabajo así, donde no puede ser ella misma.

La oferta laboral en la que solo debes subir a hacer una revisión

Uno de los sueños de cualquier persona es poder trabajar durante el menor número de horas posible y cobrar una gran cantidad de dinero. Otro de los requisitos más demandados es el de realizar una tarea que no exigiese muchos esfuerzos. Pero al final, mucha gente acaba anclada en los mismos trabajos y no se dan cuenta de que hay muchas opciones más allá de las habituales.

Si eres de los que quieren tener un trabajo que no conlleve mucho esfuerzo y esté bien pagado, el mejor trabajo para ti está en Dakota del Sur, concretamente en Salem. Allí, un hombre escala una torre de televisión de KDLT TV que mide 457 metros para cambiar la luz que hay en lo más alto de este pivote. Se trata de una iluminación que permite a los aviones detectar y evitar impactar con esta luz. Y lo mejor es el sueldo que recibe: 20.000 dólares por cada vez que tiene que escalar la torre.

Un vídeo ha mostrado cómo se realiza este trabajo. El escalador se va atando al poste principal para asegurarse de que, en caso de sufrir un traspié, no caiga hasta la base desde una altura que podría ser fatal. En otras palabras, realiza este trabajo con todas las protecciones para asegurar que se completa su labor de forma segura. El nombre de tan afortunado trabajador es Kevin Schmidt.

La televisión que solía utilizar esta antena ya cesó sus emisiones, pero aún así, la antena sigue en pie. Aunque no lo utilice esta cadena, su altura sigue siendo un peligro para los aviones que sobrevuelen la zona.