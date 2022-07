El 'engaño' del zumo de naranja: ¿Cómo se popularizó esta bebida?

Tostadas con mantequilla y café con leche. Esa es nuestra rutina diaria cuando vamos a comenzar nuestro día. Algún día sí que es cierto que la mantequilla varía con la mermelada o una magdalena sustituye a nuestro pan tostado, pero, en general, esta suela ser nuestra primera comida. No obstante, hay personas que echan en falta un elemento importante en este pequeño menú: el zumo de naranja. Muchos no pueden vivir sin su café, pero el zumo para refrescar un poco la boca después de una noche 'sonora' también se vuelve indispensable. Los hay que los consumen de teta-brick y los hay que emplean unos minutos de su mañana para exprimir ese par de naranjas que le dan la vida.

Lo que no saben muchos amantes de este jugo delicioso es que llegó a ser indispensable en nuestra mesa por las mañanas gracias a una campaña publicitaria 'engañosa'. A principio de la década de los 20 del siglo pasado, los vendedores de zumo de naranja no conseguían llevar sus productos a los hogares de Estados Unidos. Se decía incluso que la naranja engordaba o producía dolencias estomacales, cuando no era así. Aunque el principal motivo de la falta de alcance fue su distribución en lata. El zumo se envasaba en un recipiente de aluminio, donde el sabor se metalizaba y generaba un sabor fuerte y poco atractivo para el consumidor.

El zumo de naranja cura la acidosis

El punto diferencial que consiguió despegar el proyecto de los zumos de naranja era que este producto curaba la acidosis. El bioquímico americano, Elmer McCollum afirmó que era posible curar esta dolencia gracias al consumo de estos jugos. Aunque, realmente, la acidosis, que se puede generar por una variedad de causas, podía generar incluso esta dolencia. No obstante, esta idea se impulsó gracias a una publicidad en la que explicaban cómo una mujer no tenía marido por culpa de este problema: "Estelle parece carecer de vitalidad. Tampoco se esfuerza en ser divertida. Así nunca va a atraer a los hombres... 'Acidosis' es la razón que explican los médicos".

A pesar de los numerosos científicos que señalaban que esta hipótesis era falsa, la ignorancia de la época se apoderó de los millones de estadounidenses y el zumo de naranja comenzó a coger fuerza. No obstante, seguía acarreando los problemas del sabor metalizado y no terminó de despegar hasta 4 décadas después. Aun así, se pasó de consumir una cucharada de zumo a casi 8,6 kg de naranjas a diario.

En España, el zumo de naranja lleva instaurado en nuestros desayunos desde los 60. Bien es cierto que llegó a pocos hogares por la pobreza de la época, pero no tardó mucho en despegar. De hecho, en nuestro país no podemos quejarnos de material cítrico al ser uno de los principales exportadores de esta fruta. Los médicos también recomiendan el consumo de la naranja, eso sí, sin exprimirla, porque aseguran que el verdadero producto se encuentra en la fibra y cuando lo exprimimos solo nos quedamos con un jugo azucarado. No obstante, su valor nutricional sigue siendo bueno.