Empresarios del juego critican se relegue la apertura de locales a la fase 3

El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha criticado este miércoles que se relegue la reapertura de los locales de juego a la fase 3 de la desescalada y ha denunciado un trato "discriminatorio" frente a la de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuya actividad se permite desde el pasado 9 de mayo.

"Según el Real Decreto del 14 de marzo una vez se iniciara la desescalada, esta se realizaría por criterios sanitarios y no de actividad: esto no se está respetando. Se está realizando de forma discriminatoria y como sector nos sentimos perjudicados", ha señalado en un comunicado Alejandro Landaluce, director general de Cejuego.

El BOE del pasado 30 de mayo establece la apertura de locales de juego en la fase 3, "a pesar de ser una actividad de ocio con baja concentración de aforo, similar a la de los bares y otros establecimientos comerciales de índole minorista que han podido retomar su actividad antes", ha apuntado Cejuego.

Además, asegura que la actividad "cuenta con importantes medidas de seguridad, control de acceso y aforo, que permiten garantizar las condiciones de prevención pertinentes en su interior, las cuales pueden facilitar incluso el rastreo de posibles contagios".

Los empresarios del juego ven "injusta" también la limitación de 50 personas por sala, incluyendo el propio personal, además de incompatible con algunos establecimientos que requieren un gran número de empleados.

"Si bien es cierto que en salas de juego y locales de apuestas esta decisión no es tan condicionante, sí resulta incompatible para la apertura de casinos y bingos, con plantillas en muchos casos superiores a esa cantidad", ha precisado Landaluce.

"No entendemos que se aplique al juego una restricción de 50 personas, independientemente del aforo de la sala, por ser una medida que no atiende a razones sanitarias y que no se aplica en otras actividades similares al juego.

Cejuego advierte de que si no se pueden abrir estas salas de mayor capacidad, al sector "le resulta sumamente difícil poder reactivar el empleo y sacar del ERTE a sus empleados".

El sector del juego privado genera más de 47.000 empleos directos y más 174.500 empleos indirectos. EFE