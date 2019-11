La emotiva despedida del último amor de Blanca Fernández Ochoa

La esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa fue encontrada muerta el pasado 4 de septiembre en la zona de Cercedilla tras permanecer varios días desaparecida. Su fallecimiento supuso un duro golpe para toda su familia, que colaboró activamente en la búsqueda de la deportista desde que se encontró su coche en un aparcamiento de la zona.

Dos meses y medio después de que encontraran el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa, su última pareja, Ernesto Montes, ha roto su silencio sobre este trágico suceso. El pasado fin de semana ofreció una entrevista en "La Razón" donde criticó que no se hubiera ayudado a Blanca cuando estaba viva. "Mucha gente sabía que estaba pasando un momento complicado y no la ayudaron (...) Si fuésemos otro tipo de sociedad, lo que le pasó a Blanca no habría sucedido. Nunca. A nadie. Hay que ver a la gente con problemas de otra manera. No aislarles ni juzgarles. Entenderles y ayudarles, como hacían su hermana Lola y Adrián, y todos los hermanos en algún momento. Ellos sí que son increíbles».", ha denunciado.

Ernesto conoció a Blanca en 2013, ocho años después de que ella se divorciara de su segundo marido, David Fresneda. El hombre admite que sus hijos, Olivia y David, son sus medallas "más valiosas" y que cuando murió su hermano Paco "el hueco que dejó era muy difícil de llenar y ella sintió la responsabilidad de ayudar a su familia".

Este lunes, a través de las redes sociales, Ernesto ha despedido con una emotivas palabras a la esquiadora olímpica. "Eres parte de mi Blanquita, tu risa, tu voz, tu mirada y ese alma grandiosa que tienes siempre me acompañarán. Cuida de nosotros !!! LOVE ALWAYS !!!", publicaba junto a un vídeo en el que se les ve a ambos dándose un beso apasionado ante una puesta de sol.