La emocionante reacción de un niño de Síndrome de Down cuando le separan de su hermana recién nacida

El amor entre hermanos traspasa fronteras. Un buen ejemplo nos lo ha podido brindar la familia Williams. Y más concretamente Brooks, un niño con síndrome de Down que ha mostrado un emocionante gesto hacia su hermana recién nacida que se ha vuelto viral en cuestión de minutos. Todo fue grabado por su padre, Logan, que subió el vídeo a Facebook. El resto es una historia trufada de amor y cariño.

Que nuestros hijos se quieran de verdad, se comprendan, se acompañen y se ayuden es una tarea que los padres deben asumir como alguno fundamental. Si todos se sienten confortados y escuchados, el amor nos llenará a todos. Brooks, con síndrome de Down, podía sentir a su hermana como una amenaza de cara a los mimos y atenciones que le prestaban hasta entonces sus padres. Pero lejos de eso, Brooks ha demostrado que su corazón es inmenso.

El padre de los niños, Logan Williams, publicó en su perfil de Facebook el emotivo vídeo en el que se captura el momento de amor incondicional incondicional que el pequeño Brooks siente hacia su hermanita Collyns, quien tiene tan solo tres semanas de vida.

Al principio a sus padres, como a cualquier otro, les preocupaba que el pequeño pudiera sentirse celoso de la nueva bebé, sin embargo, desde el mismo día en que la conoció, Brooks se sintió fascinado por su hermanita, sonriéndole y mirándola fijamentecon los ojos llenos de ilusión.

Este niño con sindrome de Down no puede separarse de su hermana recien nacida.

Mirad cómo la mira.

Si eso no es amor no sé lo qué es. pic.twitter.com/RRP0RHlRO2