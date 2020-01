El duro varapalo que ha recibido Pilar Rubio nada más comenzar el año

Con el inicio de año, todos depositamos nuestros sueños y propósitos con el fin de que 2020 sea beneficioso para nuestra vida y los proyectos personales que más ganas tenemos de llevar a cabo. Sin embargo, el inicio del nuevo año también es un buen momento para soltar lastres, bajarse de sueños y empezar de nuevo. Es lo que le ha pasado a Pilar Rubio, que no ha empezado el año como le hubiera gustado, al menos no profesionalmente. La presentadora ha tenido que cerrar su tienda online, donde se podrían comprar sus looks.

Según ha publicado este jueves la revista Lecturas, ''el nombre de su tienda ha desaparecido de su bio en sus redes sociales y en el perfil de Instagram de 'My shoplist' se puede leer 'esta página ya no está disponible' y la web tampoco funciona''.

Esta decisión habrá sido muy dura de tomar para Pilar Rubio, puesto que la colaboradora de "El Hormiguero" siempre ha tenido mucha confianza en esta opción empresarial y se ha dedicado de forma repetida a publicitar la web en sus redes sociales. Pero eso ha cambiado: si antes Pilar mencionaba en cada post con look a la tienda, ya se ha eliminado de su perfil.

Quién sabe si quiere hacer mejoras o ha tenido que eliminarla por no ser rentable, lo cierto es que Pilar ha tomado esta decisión sin hacer ruido y de ahí que muchos usuarios también lo hayan detectado. Por el momento, ni Pilar ni su equipo han querido pronunciarse al respecto.

Rubio sí que continuará una temporada más en 'El Hormiguero' con su sección de aventuras y retos. Esto, sumado a sus compromisos publicitarios y el estar entrenada al 200% con su familia y sus 3 niños pequeños, como ha reconocido en diferentes apariciones públicas, hace que tampoco disponga de tanto tiempo como antes para poder invertir tiempo en los estilismos y los reportajes de fotos que requerían. De momento, se desconoce si Pilar Rubio va a emprender nuevos caminos en su faceta como empresaria.