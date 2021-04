Nuevo revés para Chenoa: el coronavirus le obliga a asumir una de las decisiones más difíciles

La pandemia del coronavirus vuelve a pasar factura a Chenoa. La extriunfita, muy aclamada actualmente por su papel de jurado en el programa "Tu cara me suena" ha tenido que tomar de nuevo una dura decisión que afecta a su vida personal. Tal vez porque no tenía otra elección, la artista se ha visto resignada a aplazar otra vez uno de sus grandes sueños.

Lo que es evidente es que no ha sido un mes fácil para Chenoa. La muerte de Álex Casademunt la dejó totalmente impactada, creando un gran vacío en su corazón, ya que ambos fueron compañeros de Operación Triunfo y buenos amigos durante veinte años. La cantante decidió tomarse unos días de descanso y desconexión, pero ahora ha vuelto con más fuerza que nunca y está trabajando en su próximo disco y otros proyectos televisivos de las que tiene previsto formar parte.

Sus planes de boda con Miguel Sánchez Encinas también se han visto afectados. Chenoa tenía previsto casarse en 2020, pero la pandemia del coronaviru precipitó el aplazamiento del enlace. La pareja decidió casarse en 2021, esperando que la crisis sanitaria hubiera mitigado para entonces. Sin embargo, la difícil situación que atraviesa España, a las puertas de una cuarta ola, van a imposibilitar de nuevo la celebración de este esperado enlace. Según la propia Chenoa, no lo quiere forzar y no le quiere meter mucha prisa al asunto, ya que la situación de la covid-19 es algo que no se puede controlar: “Sin prisa, pero sin pausa”.

La pareja tomaron la importante decisión el pasado miércoles Chenoa le contó a Hola: "La verdad es que programar la boda ante la pandemia no es algo que nos haga mucha ilusión. Estando ya en proceso de vacunación, tarde lo que tarde, es más seguro. Miguel está vacunado. Y espero que cuando nuestros padres y familia lo estén lo podamos organizar. Las ganas y la ilusión no se han perdido, pero, en estos tiempos, hay que ser prudentes. Yo también quiero vestirme de novia, así que sigo cuidando mi salud, haciendo ejercicio", ha resaltado.

Chenoa ha encontrado en Miguel Sánchez Encinas la estabilidad que necesitaba. El prestigioso médico es un auténtico ángel en su vida. Él la entiende como nadie y ambos se están acompañando en estos difíciles momentos de pandemia, él por ser sanitario y ella por tener la agenda de conciertos paralizada ante la imposibilidad de celebrarlos. Y es que cuando están juntos en casa, su mundo se detiene y nada puede hacerlos más felices. “Es muy reservado, muy tranquilo, muy respetuoso y tiene una conversación fantástica. Somos tranquilos a la hora de estar en casa. Me gusta escuchar la radio o leer un libro. Soy una tía muy tranquila. Somos buenos compañeros”, aseguró.

