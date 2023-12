La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.





Y es que, seamos sinceros, España no solo es un patio de vecinos, sino que estamos hechos de otra pasta. Nos gusta saber qué ocurre más allá de las paredes pese a que, muchas veces, puedan molestarnos. Y sí, si somos sinceros, los ruidos molestan y los comportamientos incívicos de nuestros compañeros de edificio también. Más aún cuando nos afectan de manera directa. Y cuando hablamos de manera directa nos referimos a los ruidos que traspasan las paredes y ya incluso afectan a nuestro descanso.

Dos ciudadanos de Madrid se quejan por la costumbre que tiene su vecino cada mañana

Este caso lo hemos conocido a través de la cuenta de X de @LiosdeVecinos, que diariamente comparte los dramas y conflictos que se viven en las comunidades de vecinos de nuestro país.

Esta situación la han vivido en la calle Valderribas, en la zona del Retiro, en Madrid. Estos dos vecinos trataban de encontrar al propietario o inquilino que había pegado a su pared.





"Estamos buscando al vecino cuyo dormitorio comunica con el nuestro", escriben en una nota. "Si usted tiene una alarma que vibra a las 06:00 am, 06:30 am, 07:00 am y cada cinco minutos de 07:00 a 07:45, por favor, le rogaríamos encarecidamente que desactivase la vibración de dichas alarmas", se quejan estos vecinos.

A continuación, hace un llamamiento a todos aquellos residentes que no son responsables de estos sonidos: "Si usted no tiene estas alarmas, ignore este mensaje, gracias", concluyen.





Se va de cena de empresa, pierde la ropa y termina pidiendo ayuda a sus vecinos: "Necesito rellenar lagunas"

Los carteles en las zonas comunes es la tónica común que viven muchas comunidades de vecinos. No obstante, algunos son para pedir ayuda. Y esto es lo que le ha ocurrido hace poco a un hombre de País Vasco.

"¡Hola, vecinos!", escribe.

"El viernes tuve mi primera cena de empresa, y la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté al día siguiente no encontraba mi ropa, y puse mi casa patas arriba buscándola", relata. A continuación, confiesa que aquello no tuvo éxito. "Llevo todo el fin de semana dándole vueltas, ¡creí que había vuelto a casa desnudo esa noche!", escribió.

Seguidamente, desvela que uno de sus vecinos encontró sus prendas y se las devolvió: "Quiero dar las gracias al vecino/a que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y zanjar la historia".





Finalmente, pide amablemente a la persona que lo hizo que escriba debajo "el lugar donde encontraste mis cosas".

Junto a esto, este hombre dibujó un pequeño cuadrado en blanco pensado para que el vecino en cuestión lo rellene, a la espera de conocer qué ocurrió y dónde encontró su ropa, como dice, "para rellanar lagunas". A todo esto, agrega una pequeña chapa metálica amarilla con una gran sonrisa y un emoticono dibujado con rotulador con una cara contenta junto al último "muchas gracias" del cartel.

El mensaje ha recibido decenas de 'me gusta' y algunos comentarios aplauden el simpático cartel. "La chapita de la cara feliz me encanta", escribe uno. Una historia que ha generado mucha curiosidad: "Quiero segunda parte" o "¿Y no sabemos cómo acabó? Queremos la contestación", agregan otros dos.