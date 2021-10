El doctor Carballo no se corta al hablar de la vacunación en niños: "Hasta no tener más datos..."

Una vez que la mayor parte de la población de España está vacunada contra la covid y la campaña para inocular la tercera dosis a los grupos de riesgo está arrancando, el principal debate sobre la vacunación se centra en el suministro a los menores de 12 años. El Ministerio de Sanidad ha asegurado que España está "preparada" para vacunar a menores de 12 años cuando lo autorice la EMA.

La opinión de los profesionales sanitarios está repartida. Algunos optan por aplicar la vacuna contra la covid para inmunizar a los más jóvenes y generar una mayor inmunidad de grupo, ya que representan gran parte de las transmisiones pese a no manifestarse de forma virulenta en estos jóvenes.

La cifra de fallecidos menores de 10 años por esta enfermedad ha sido de 16 jóvenes de las más de 85.000 muertes totales que ha contabilizado el Ministerio de Sanidad desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, los estudios revelan que un porcentaje significativo de los casos y de los contagios se producen por esta franja de edad, aunque no manifiesten síntomas graves.

En este momento, las vacunas de Pfizer se encuentran en fase de estudios para conseguir la autorización de los organismos correspondientes para poder inocular los fármacos a menores de 12 años y se calcula que la aprobación por parte de las autoridades podría darse en invierno.





Por otro lado, otros expertos son partidarios de no inocular este fármaco debido a que los riesgos por la covid para esa franja de edad son muy bajos y los datos de estudios en esa franja de población son muy escasos. Uno de los expertos que defiende esta postura es el doctor César Carballo, que argumenta que hasta no tener más datos, es partidario de no vacunar a menores de 12 años e incluso tampoco a la franja entre los 12 y los 17 hasta tener más informaciones.

Soy de la opinión que NO se debe vacunar a niños menores de 12 años hasta no tener mas datos, tampoco a menores de 12 a 17 años y mas si la IA no está disparada, y en el caso de Argentina, está mejor que España.

Espero que le sirva. pic.twitter.com/psMPxGDLY9 — Cesar Carballo (@ccarballo50) October 20, 2021





Carballo: "Esta pandemia se va a eliminar totalmente cuando tengamos o un antiviral específico"

Este experto ha informado en numerosos medios de comunicación durante toda la pandemia y se ha mostrado a favor de la vacunación si la evidencia demuestra que es efectiva, pero no está convencido de que solo con la vacunación se vaya a llegar a la inmunidad de grupo: "Realmente tenemos que empezar a pensar si llegaremos a la inmunidad de grupo con la vacunación", aseguró en la quinta ola causada por la variante delta.





El pasado septiembre, aseguró que a su juicio, las dos claves para que la pandemia se termine son los tratamientos antivirales y el desarrollo de vacunas esterilizantes. Esta pandemia se va a eliminar totalmente cuando tengamos o un antiviral específico, si yo tengo un tratamiento contra el coronavirus se acabó el coronavirus, o una vacuna específica y esterilizante. Esas son las dos piezas clave", afirma el doctor.

En este sentido, crítica los "intereses comerciales" y cuestiona que "no hemos apostado lo suficiente por descubrir antivirales específicos contra este virus. Y los hay en estudio, pero hemos apostado poco en este país, y en más países en general".