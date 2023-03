Doce normas para que los hoteles se inicien en sostenibilidad, por WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha elaborado una guía con doce puntos básicos para que todos los hoteles puedan iniciarse en sostenibilidad con la buscan ayudar, sobre todo, a las empresas más pequeñas "que quieren mejorar y no saben por dónde empezar".

"The Hotel Sustainability Basics" cuenta con un sistema de certificación para distinguir a los hoteles que cumplen, ha dicho a EFE la vicepresidenta del WTTC, Virginia Messina, que ha advertido de que si no frenamos el cambio climático será "catastrófico para la humanidad y, consecuentemente, para el turismo".

"Si no tienes qué visitar, no habrá turismo (...). La sostenibilidad es el futuro, nuestra humanidad y nuestra existencia están en riesgo". Todos tenemos que hacer algo y hacerlo bien o el cambio no será posible, ha aseverado.

El cambio climático ataca a la humanidad, es una crisis existencial. Sin embargo, "nuestro sector depende de que tengamos esos ecosistemas, esas costas, esos recursos naturales...", ha insistido Messina, que ha recordado que hay islas y regiones costeras en riesgo de desaparecer bajo el mar.

TODOS DEBEMOS CONTRIBUIR

La guía se puso en marcha después de que grandes cadenas hoteleras, muchas de las cuáles llevan décadas invirtiendo en sostenibilidad, pusieran de manifiesto que los objetivos mundiales de neutralidad climática o de reducción de impacto en la naturaleza no se podrían alcanzar sin la implicación de los "jugadores más pequeños".

"Hasta que no logremos que todos estemos en el mismo barco, no vamos a poder avanzar" y de alguna manera había que ayudar a los que están más retrasados, a los que no saben por dónde empezar o están en zonas del mundo en las que no se dan las condiciones para ser más sostenible.

Esto debía pasar por la simplificación del sistema de certificación, pues los existentes obligaban al cumplimiento de 50 criterios de sostenibilidad, "algo demasiado complejo para un hotel que apenas quiere empezar".

"Nuestra guía es básica, establece los primeros pasos que debe dar un hotel si quiere ser sostenible y realmente tener impacto", ha añadido Messina, que ha explicado que el cambio debe ser progresivo, de manera que los establecimientos deben elegir ocho criterios a cumplir al inicio y alcanzar los doce en tres años.

Los criterios se dividen en tres categorías: gestión y eficiencia de consumos y residuos, cuidado del planeta y personas, pues todo negocio impacta en la sociedad en la que desarrolla su actividad.

Los primeros se centran en medir y reducir consumo de energía, agua, residuos y emisiones de carbono; los segundos incluyen reutilización de ropa blanca, fin de pajitas, agitadores, botellas de agua o botes de aseo personal de plástico de un sólo uso, productos de limpieza ecológicos y opciones vegetarianas; y los terceros establecen generar beneficio para la comunidad y reducir desigualdades.

Entre los hoteles colaboradores están Meliá, Meininger, Radisson, Jin Jiang, Louvre y Accor, ha destacado Messina, que ha subrayado que también trabajan con destinos (Azerbaijan, Mauritius, Colombia, Oman, Ras Al Khaimah, AlUla) y cuentan con el respaldo de Global Sustainable Tourism Council, Sustainable Hospitality Alliance (SHA) y las certificadoras SGS y Green Key.

Según un estudio realizado por el propio WTTC, en 2019, año récord para el turismo, el sector fue responsable del 8,1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, la mayoría de ellas (38 %) por el uso de medios de transporte (avión, barco, coche, etc) y energía (20 %).

Las emisiones del turismo han disminuido constantemente desde 2010 gracias a los avances tecnológicos y la introducción de una serie de medidas de eficiencia energética en todas las industrias del sector. Por contra, su contribución al PIB mundial ha crecido de media un 4,3 % anual.

Esto significa que cuanto más crece el sector, más eficiente se vuelve, ha destacado Messina, quien ha avanzado que prevén elaborar guías similares para otros segmentos de actividad, pues el WTTC engloba a todo el turismo.