La divertida traducción de un plato típico de España que se ha hecho viral en Twitter: "estoy llorando"

Seamos sinceros, pocas cosas hay en este país que nos guste más que comer. Claro que, con la gastronomía que tenemos, es algo totalmente normal. Además, es de lo más variada...Que si paella, que si gazpacho o salmorejo, que si tortilla de patatas...Por no hablar del jamón y del queso y, también de los postres.

Pues bien, en este último plato, tenemos uno que disfrutamos bastante, que es el de tocino de cielo, o incluso, tocinillo de cielo, que se parece bastante al flan pero con una textura un poco diferente. Sin embargo, lo que muchas veces llama la atención, no es tanto el sabor y la textura, sino el nombre.

Un nombre que, por cierto, se dice que viene por la similitud que tiene el postre con el tocino que tomamos del cerdo, y, lo de cielo, por las manos que crearon este postre. Algo de lo más romántico, aunque solo para los que entendemos el español, porque, si lo traducimos al inglés, no tiene ningún sentido.

Si no, que se lo digan a este usuario de Twitter, que ha subido la foto de una carta de un restaurante al que fue, en el que uno de los platos estrella, es el tocino de cielo. Y claro, como quieren ser internacionales, han decidido poner esa carta en inglés, traduciendo todos los platos...a su manera.

Y es que la traducción que han dado al postre de milhojas de tocino de cielo, ha sido bastane literal: "a thousand sheets of bacon from heaven" rezaba la carta. Algo que para este usuario ha sido de lo más divertido: "estoy llorando, increíble" comentaba.

Muchos usuarios rápidamente compartían esta traducción poniendo las mejores que ellos han visto, como la de "you live with ham" que no era otra que habitas con jamón, o "squid to the iron" que era calamar a la plancha.

Un español en Estambul que se hace viral por una pizza

A veces lo que puede parecer una traducción fácil de un idioma a otro, puede hacerse viral en las redes sociales. No es la primera vez que esto ocurre, pero el último error en la traducción ha tenido lugar en un restaurante de Estambul, esta ha sido publicada por el usuario Oriol Tort en su cuenta de Twitter.

En la publicación se puede observar la traducción de la carta hasta en 5 idiomas diferentes. Concretamente la traducción de la pizza de atún en español se puede leer como "Tonelada de pizza de pescado". Esta carta la ha hecho pública el usuario, tras verla en un restaurante de Estambul. Ante esta situación Oriol Tort ha solicitado la ayuda de un traductor de forma rápida en este restaurante.

