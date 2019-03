La DGT vigilará el uso del cinturón de seguridad por todos los usuarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo esta semana una campaña especial para intensificar la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil por parte de todos los ocupantes de los vehículos, ya que su utilización adecuada puede evitar una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico.

Según ha informado hoy la DGT, esta campaña se enmarca dentro del calendario anual de actuaciones especiales previstas por la Organización Internacional de Policías de Tráfico (Tispol), mientras Tráfico continúa avanzando en desarrollos tecnológicos de videoanálisis para detectar que no se usa el cinturón y también para comprobar si se utiliza el móvil al volante.

El cinturón de seguridad es el elemento de seguridad pasiva más eficaz de los vehículos y el que más vidas ha salvado, a pesar de lo cual "aún hay un pequeño reducto de ocupantes reticentes a ponérselo", explica la DGT, que precisa que según los datos del proyecto ESRA (Encuesta sobre Actitudes de los Usuarios de la Vía), realizada en 38 países, el 80 por ciento de los españoles declara haber utilizado el cinturón de seguridad como conductor en el último año, un 81 por ciento reconoce haberlo utilizado como pasajero en el asiento delantero del coche y el 70 como pasajero en los asientos traseros del coche.

Ese estudio revela que en 2017 el 24 por ciento de los fallecidos de 12 años y más, usuarios de turismos y furgonetas, no utilizaban el cinturón de seguridad, y en las vías urbanas no lo llevaban 35 de los 87 fallecidos. En lo referido a los heridos hospitalizados en carreteras no utilizaban cinturón el 9 por ciento, y en las urbanas ese porcentaje se elevó al 18, lo que constata que el uso del cinturón es menor en las ciudades que en carretera.

La DGT ha recordado que la utilización del cinturón de seguridad es uno de los pilares fundamentales de la seguridad vial, motivo por el cual la campaña se enmarca en el calendario anual de actuaciones especiales previstas por la Organización Internacional de Policías de Tráfico (Tispol). Esto significa que en numerosos países las policías de tráfico van a incrementar la vigilancia de su uso.

Tráfico continúa avanzando en desarrollos tecnológicos de videoanálisis para detectar que no se usa este sistema de retención, así como en la detección del uso del móvil al volante.

En cuanto a los menores, la DGT insiste en que el uso correcto de los sistemas de retención infantil es fundamental y recuerda que en 2017 cinco de los diecisiete menores de 12 años fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta no lo llevaban.

La Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (Aesvi) aprobó el Decálogo de la Seguridad Vial Infantil, un conjunto de medidas imprescindibles a tener en cuenta a la hora de desplazar con seguridad a los menores en los vehículos y cuyo objetivo es que ningún menor fallezca o sufra heridas graves cuando viaja como ocupante de un vehículo.

Es la primera vez en la historia de España que todas las partes implicadas en la seguridad vial de los menores se unen con un único objetivo que es mejorar la protección de este colectivo, subraya Tráfico.