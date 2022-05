La desorbitada cuenta en un bar por un pincho de tortilla: son caras hasta las croquetas

Es fiesta en muchas ciudades de España estos días que disfrutan de un pequeño puente por el día primero de mayo, además de ser el día de la Comunidad en Madrid. Este, además del respiro que la lluvia ha dado en gran parte de la península, es un buen motivo por el que muchos españoles han decidido salir a las calles, tomarse una cervecita o un vino y, por qué no, un pincho de tortilla. ¿Pero a qué precio? No sabemos si por la inflación, por la crisis energética o por la invasión rusa de Ucrania, pero el precio de un sencillo pincho de tortilla de patata en San Sebastián ha dado la vuelta a todo Internet. El precio es para asustarse.

Un pincho de tortilla que vale su peso en oro

Es evidente que muchos locales de restauración se están viendo obligados a subir los precios, pero también es normal que los consumidores se pregunten, ¿hasta dónde? La realidad es que un pincho de tortilla de patata, una de las estrellas de la gastronomía española, lo es, precisamente, por su sencillez. Los ingredientes no pueden ser más comunes.





A modo de breve recordatorio, por si alguien se ha despistado. Tenemos huevos, patatas y, si queremos mantenernos fieles a la tradición, cebolla. Añádale sal y algo de aceite de oliva, pero en principio, un buen pincho de tortilla no debe llevar muchos ingredientes más. Pan a modo de acompañamiento y mucha voluntad del cocinero en cuestión. Estos son los mimbres con los que se elabora una cesta que, realmente, no debería llegar a representar un precio excesivo. Parece que no todo el mundo piensa lo mismo.





J. Javier Galache de Dios es un usuario de la red social Twitter que ha querido compartir la cuenta que le entregaron en un bar de San Sebastián cuando terminó de comer. En la cuenta podemos ver:

Dos pinchos de tortilla de patata con cebolla - 28 euros

Una ración de croquetas de jamón - 19 euros

Una cerveza sin alcohol - 8 euros

Un helado de pistacho - 10 euros

Y una tarta de limón - 10 euros

En total, Javier pagó 75 euros por un aperitivo que se le podría atragantar a más de uno. "Hablando de precios abusivos sin explicación alguna, el de mi mujer y yo en San Sebastián. Terraza de un hotel en la Concha, dos PINCHOS de tortilla, 6 croquetas, una cerveza y dos postres. El viernes santo", señalaba en sus redes sociales que le habrían cobrado durante el último período festivo que vivimos.





Hasta 14 euros por cada ración de tortilla en un local donde la ración de seis croquetas de jamón ha llegado a costar 19 euros. Ninguna tontería en un momento en el que los españoles viven con los cinturones más apretados de los últimos tiempos.

