El truco definitivo para que la pasta quede al dente y engorde menos

Llegas tarde a casa o no te apetece cocinar, abres la despensa y lo primero que encuentras es pasta... ¿te suena? Ya sean macarrones, fusilli, farfalle, rigatoni, fettuccine, tagliatelle o espagueti, la pasta es un imprescindible en cualquier casa, un alimento no perecedero que aguanta tiempo y temperaturas sin practicamente alterar su consistencia o sabor. Tal es su importancia que es el plato más popular del mundo.

En común estos tipos de pasta tienen los ingredientes. Sémola, agua, sal, huevo, son los básicos pero se puede añadir alguno más como las verduras u hortalizas para sumar nutrientes y darle un toque de color verdoso o anaranjado.

Hablar de pasta es hacerlo de Italia. En la antigua Roma, allá por el siglo III a.C. Cicerón ya hablaba de los Laganum, -conocidas actualmente como làgane- , unas largas tiras de pasta en forma de lágrima elaboradas con harina de trigo.









NUTRIENTES

Tendemos a ver la pasta como una gran fuente de calorías por lo que la restringimos bastante de nuestra dieta, pero es algo no del todo cierto, máxime si tenemos en cuenta que no se trata solo de calorías vacías.

En primer lugar unos 100 gramos de pasta tiene unas 340 Kcal. Además un puñado generoso puede tener hasta 5 gramos de proteína, ya que no olvidemos que entre sus ingredientes se encuentra el huevo. Eso sin contar con que apenas tiene grasa y que aporta fibra, magnesio, potasio o calcio.

A esto hay que añadir, que sobre todo la pasta integral es rica en triptófano, un aminoácido necesario para nuestros músculos.

AL DENTE

Pero en su calidad nutritiva influye su cocinado. Muchas veces por las prisas o por desconocimiento no miramos los tiempos de cocción y la cocinamos de más. Sin embargo es preferible cocinarla “al dente”, o lo que es lo mismo, en su punto exacto ya que así tardaremos más tiempo en digerirla y nos saciará más.

Al cocinarla de esta manera, el almidón que contiene se va desprender de forma gradual, ralentizando su digestión. De esta forma lLos niveles de glucosa tardan más en ascender y no tendremos hambre al poco tiempo de haberla consumido.

En este proceso además, parte de sus calorías se quemarían en el proceso de realizar una digestión más lenta.

¿Cómo saber si está al dente?

Una buena idea es cocer la pasta un poco menos de lo indicado en el paquete. Ten en cuenta que los minutos que indica el fabricante empiezan a contar con el agua hirviendo, no antes. También el tiempo de cocción dependerá de si se es pasta fresca o seca.

Además podemos sacar una pieza de pasta y partirla por la mitad. Si vemos que el centro está ligeramente crudo como con un punto blanco, es la hora de retirarla del fuego y escurrirla. Al probarla debemos notar un punto firme pero no duro, ese que da nombre precisamente a la expresión "al diente". No te preocupes si no te convence esta textura, ten en cuenta que terminará de hacerse cuando la cocinemos con la salsa.

La opción de tirar el espagueti contra un azulejo, no es la más indicada, ya que solo conseguiremos ensuciar la cocina y desperdiciar la pasta.

Además ten en cuenta que para cocerla es mejor utilizar cazuelas grandes de forma que dejemos que expanda y no se apelmace. Y ojo a la cantidad de agua; 1 litro por cada 100 gramos de pasta y debemos añadir la pasta solo cuando el agua esté hirviendo, no antes. Mejor no tapar la cazuela durante la cocción.

Y nada de remover la pasta mientras se hierve ya que lo único que conseguiremos es que se pegue. Tampoco se recomienda ponerla bajo el chorro del grifo una vez cocida, ya que la pasta quedará más escurridiza y la salsa no se pegará de forma correcta.