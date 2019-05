David Meca, enfurecido contra los manteros: "No soy racista, pero..."

El nadador David Meca ha denunciado este miércoles a través de su cuenta de Twitter un suceso en el que su madre ha resultado herida. Según ha contado el propio deportista, Meca se encontraba paseando con su madre por una de las calles más centricas de Madrid. En ese momento, la estampida de unos manteros ante la presencia policial hizo que uno de ellos derribara a su madre y la tirara al suelo. "En la Puerta del Sol acaban d tirar al suelo a mi madre golpeandola con una manta llena de bolsos y se la llevan al hospital por posible fractura d cadera. El mantero ni le ha pedido perdon. ¡Vergonzoso!", ha escrito Meca.

Lo siento pero es VERGONZOSO lo q está sucediendo en Madrid con los manteros. En la Puerta del Sol acaban d tirar al suelo a mi madre golpeandola con una manta llena de bolsos y se la llevan al hospital por posible fractura d cadera. El mantero ni le ha pedido perdon. VERGONZOSO! — David Meca (@_davidmeca) 22 de mayo de 2019

Lo que más le ha dolido al nadador es que el mantero no se disculpara e, incluso, se fuera de la zona riendo. "No soy racista y creo que a la gente hay que darle oportunidades. Pero por favor basta de mala educacion y basta de gente/culturas que no respetan a las mujeres. Mi madre en el suelo y el mantero riendo despues de haberle golpeado, Vergonzoso". ha dicho también.

No soy racista y creo que a la gente hay que darle oportunidades... pero por favor.. basta de mala educacion y basta de gente/culturas que no respetan a las mujeres. Mi madre en el suelo y el mantero riendo despues de haberle golpeado... VERGONZOSO! — David Meca (@_davidmeca) 22 de mayo de 2019

Su tuit ha logrado el apoyo de muchos usuarios en la misma red social. El tuit se ha hecho viral rápidamente con más de 3.000 retuits.