David Francés, maquillador profesional y asesor en cosmetología, lo aclara: “Si no tienes spray fijador, la laca del pelo puede sellar tu maquillaje por un día”

La temporada de fiestas navideñas exige un maquillaje a la altura, capaz de resistir largas jornadas de celebraciones. Para lograr un resultado impecable, el maquillador David Francés ha desvelado en COPE Cool sus técnicas y secretos mejor guardados.

El especialista en maquillaje natural y elegante apuesta por realzar la belleza propia sin excesos, compartiendo consejos prácticos para conseguir un look sofisticado y duradero.

El secreto de un maquillaje intacto

Para lograr que el maquillaje resista durante horas, Francés recomienda un método infalible. El primer paso es preparar la piel y maquillar primero los ojos, aplicando una prebase de ojos para asegurar la fijación de las sombras.

Una vez finalizado el maquillaje, se deben aplicar polvos sueltos en la zona T y en la ojera para controlar los brillos.

El truco definitivo, según el experto, llega con el último paso: el sellado. "Si no tienes spray fijador en casa, por un día no pasa nada que utilices la laca del pelo, no pasa absolutamente nada", asegura Francés, quien confirma que es un recurso que él mismo utiliza para eventos de larga duración.

Tendencias para brillar sin excesos

Lejos de los looks sobrecargados, el maquillador defiende la elegancia como máxima para las fiestas. "Porque sea Nochevieja no hay que ponerse como un árbol de Navidad", afirma.

Su propuesta se centra en el uso de tonos fríos como el verde musgo, el color burdeos o el azul marino, colores que considera "muy elegantes, que favorecen muchísimo".

En cuanto al acabado de la piel, se inclina por un efecto glow natural, pero advierte del riesgo de los iluminadores con partículas grandes en pieles con líneas de expresión, ya que "cualquier cosa brillante que le pongas encima las va a triplicar".

Cómo conseguir un look festivo sin renunciar a la naturalidad es otra de las claves. Francés aconseja no disfrazarse y mantener la esencia de cada uno.

Para ello, propone subir la intensidad de los colores neutros que se usan a diario. Un smokey eyes o ahumado elegante, por ejemplo, se puede lograr maquillando todo el párpado móvil y difuminando una sombra oscura a ras de las pestañas para dar profundidad, sin necesidad de un eyeliner gráfico.

Técnicas para rejuvenecer el rostro

La aplicación del colorete es fundamental para esculpir y dar vida al rostro. El truco de David Francés consiste en aplicarlo "en la parte más alta del hueso, en redondito", un gesto que, según él, consigue levantar el pómulo al instante. "Si lo colocas ahí, el pómulo va a subir, sí o sí, va a parecer que te has infiltrado hialurónico", detalla el maquillador. Además, recomienda armonizar el tono del colorete con el del labial, llegando incluso a usar la propia barra de labios para dar un toque de color en las mejillas.

Finalmente, para quienes buscan un acabado de piel más ligero y natural, el experto ofrece un último consejo. Recomienda mezclar la base de maquillaje con "un poquito de sérum" para que el producto no marque las arrugas y el tono quede perfectamente igualado. Para un extra de firmeza en ocasiones especiales, sugiere añadir a esa mezcla una ampolla de efecto flash.