¿Cuál es la bebida que te mantiene más hidratado? No, no es el agua

La bebida más hidratante del planeta no es el agua. Sorprendente, ¿verdad? Pues así dejó a todos los científicos de la Universidad de St. Andrews de Escocia cuando, en su último trabajo sobre el efecto de las bebidas en la hidratación del cuerpo, colocó al agua en una décima posición de 13 productos. No obstante, este estudio ha recibido numerosas críticas de muchos escépticos que no creen que los resultados que han obtenido los científicos de dicha universidad sean ciertos. Más después de que hayan colocado a bebidas azucaradas por encima de la propia agua. En cualquier caso, esta bebida sigue siendo vital y necesaria para mantener nuestro cuerpo hidratado, aunque no sea la que más, y estar sanos.

No obstante, los resultados de este estudio tienen una explicación importante. El agua hidrata y lo hace muy rápidamente en nuestro cuerpo, pero no es la que más nos mantiene hidratados durante un largo tiempo. La razón proviene en la manera en la que nuestros cuerpos responden a las bebidas. Pero un apunte que señala el profesor Ronald Maughan de la Escuela de Medicina de St. Andrews es que beber durante un tiempo corto tanta cantidad de agua no hará que tu cuerpo mantenga bien la hidratación. La prueba está en la propia orina. Si ves que tu orina es de un color claro, tu cuerpo te está avisando de que no estás manteniendo los beneficios de la propia hidratación. “Cuanto más bebe, más rápido se vacía la bebida de su estómago y se absorbe en el torrente sanguíneo, donde puede diluir los fluidos del cuerpo e hidratarlo”, explica Ronald Maughan.

Hay otro factor importante en este asunto que también señala este estudio. La composición de los nutrientes de una bebida influye también en la administración corporal de la hidratación. Por eso, la leche desnatada o la leche entera están en las tres primeras posiciones de la clasificación que ha elaborado esta universidad. Esto se debe a la lactosa, al azúcar y a las cantidades de proteínas y grasas que contienen. Además, la leche tiene una buena cantidad de sodio que actúa como esponja y retiene mejor la hidratación corporal.

El agua en décima posición

Lo polémico de todo este asunto es la famosa clasificación que ha realizado esta Escuela de Medicina de la Universidad de St. Andrews. Muchas al verla han expresado sus opiniones más contrarias, debido a que el agua, un elemento conocido por todos como vital, está en décima posición. Incluso por detrás de productos como las bebidas azucaradas o las bebidas deportivas -que no energéticas-. Esto se basa en el principio que hemos explicado anteriormente, en el que nuestro cuerpo absorba los nutrientes que hacen posible retener durante más tiempo que el agua las propiedades de la hidratación.

Esta es la clasificación actual:

Leche desnatada

Soluciones de hidratación oral (suero)

Leche entera

Zumo de naranja

Refresco de cola

Refresco de cola light

Té frío (con hielo)

Té

Bebidas deportivas o isotónicas

Agua

Agua con gas

Cerveza lager

Café

Otra recomendación que hacen desde estudio y que tiene relación con las bebidas azucaradas es su consumo. Bebidas como los refrescos o las bebidas isotónicas tienen grandes cantidades de azúcares y su consumo excesivo puede generar problemas graves en la salud. Que hidrate más que el agua no es una excusa para consumirlo más que el agua, porque, al final, el proceso de mantener la hidratación en el cuerpo no tiene que ver con el consumo de agua para proteger a tu cuerpo de problemas de salud.