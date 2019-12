Cristina Pedroche ya tiene su figura en el museo de cera: ¿se parece o no?

Cristina Pedroche ya tiene su figura de cera, como el Rey Felipe, la Reina Letizia, Kate Middleton, Penélope Cruz, Nadal, Fernando Alonso o Victoria Beckham, sin duda un sueño para la presentadora. La imagen de la Pedroche se ha inmortalizado con el vestido biquini floral que lució para las Campanadas recibiendo al año nuevo.

Sin embargo, la estatua que formará parte de la colección del famoso Museo de Cera de Madrid, hasta el día 15 formará parte de la exposición de moda El Cuerpo Inventado que se celebra en exclusiva en el Centro Comercial Moda Shopping, que acoge también una muestra de todos sus vestidos de Nochevieja.

P: ¿Cómo te tomaste la noticia de tu figura de cera?

CP: Cuando me propusieron la figura de cera dije: "¿Por qué?" Fue como en junio. Yo, una figura, que muy bien, que hago muchas cosas, pero tampoco soy Rafa Nadal como para tener mi figura. Y me dijeron: "Sí, porque hemos preguntado, hacen una especie de encuesta y gané yo y dijeron: "¡Jo, pues sabemos que Cristina quiere, le haría ilusión" y claro cuando me llamaron dije: "Por supuesto". Hicimos las pruebas del molde antes del verano y hoy aquí... El sueño hecho realidad.

P: Ha sido duro por lo que contabas estos días, ¿no?

CP: Es un poco incómodo ponerte la masilla esa porque encima como la figura esta sonriendo, a ti te ponían eso y tenías que sonreír y es un poco complicado. Quedó bien.

P: ¿La habías visto?

CP: Hoy. Fui el viernes pasado y le faltaba muchísimo, no tenían el color de la piel, no tenían el traje, los zapatos. Pero ahora viéndola, creo que Elsa que es la escultora, ha hecho un trabajo maravilloso. Cuanto más la veo, más me gusta.

P: ¿Cuál es el detalle que más te gusta?

CP: Todavía no me habéis dado ni tiempo para analizarla. Pero creo que esta muy bien. más o menos la misma altura, y me gusta que el vestido haya estado tan igual. Y no sé, de perfil yo me veo muy bien y que le haya salido así el hoyuelito como me sale a mí en la nariz pues me gusta. Yo fui muy pesada con que no me quitaran ni un solo pendiente.

P: ¿El vestido lo elegiste tú?

CP: Sí, me preguntaron que qué quería ponerme y querían que yo viniera con este vestido aquí pero este vestido está ahora mismo en la exposición de 'El cuerpo inventado' y es ahí donde tiene que estar.

P: Estar al lado de figuras tan reconocidas internacionalmente, ¿te sorprende?

CP: Es un sueño. Estar con gente tan internacional es un sueño. Solo puedo estar agradecida al museo de cera por esto porque me lo imaginaba pero que lo hagan realidad es un sueño.

P: ¿Habías venido ya?

CP: Mucho, y siempre me da como cosa. Y es que hay algunos que dan miedo... los ojos y todo son como muy reales. Y no sé, yo estoy muy feliz la verdad.

P: ¿Te gustaría que cuando tuvieses hijos vinieran a ver tu figura de cera?

CP: No lo sé, como no me planteo si voy a tener hijos o no, pues no me planteo eso.