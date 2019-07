Crean un queso a partir de bacterias de David Beckham

Esta noticia no es apta para todos los paladares. En un museo de Londres, unos biólogos han elaborado un queso un poco especial. Ha sido elaborado con bacterias de los pies. Y no de unos pies cualquiera, sino elaborados por los famosos que han donado las pieles muertas como por ejemplo el rapero británico Professor Green, Alex James, el bajista de Blur o el más famoso el exfutbolista David Beckham.

En concreto se pueden ver y oler cinco quesos (no sabemos si se puede probar). ¿Por qué lo han hecho? Lla bióloga y el investigador que han llevado a cabo la investigación dicen que quieren educar al público a demostrar que no todas las bacterias que hay en el cuerpo son malas. Seguro que ya no se nos olvida, lo que no sabemos es si han acertado con la manera de hacerlo.

También han tomado muestras de las bacterias de las axilas, de las narices y de los ombligos y lo han mezclado todo con leche pasteurizada. Al igual que sucede con un queso normal, el proceso de envejecimiento y el tratamiento que se le dio a cada una de las muestras dio lugar a cinco evoluciones diferentes de esta mezcla y el resultado han sido cinco piezas de mozzarella, queso cheshire, comté, stilton y cheddar. Como gracia está bien, pero no es un tentempié muy agradable.