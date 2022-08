Costas deniega la prórroga para ocupar la zona donde estaba restaurante Annua

La Dirección General de Costas ha ratificado la denegación de la solicitud de prórroga de la concesión para ocupar la zona de dominio público marítimo-terrestre en San Vicente de la Barquera en la que estuvo abierto durante 13 años el restaurante Annua, con dos estrellas Michellin.

La decisión de Costas afecta a los 1.250 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre que Ostranor, titular de la concesión, destinaba a nave para almacén, manipulación y degustación de ostras en San Vicente de la Barquera, en cuya planta superior se encontraba ubicado el restaurante Annua, regentado por el chef Óscar Calleja.

A través de un oficio dictado el 19 de julio, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio para la Transición Ecológica declara la concesión "extinguida por vencimiento de plazo" y deja pendiente del pronunciamiento de Costas sobre el destino de las instalaciones donde se ubicó el restaurante, que en la actualidad están ocupadas por otro negocio hostelero.

Costas explica en su oficio que el uso gastronómico de la zona y el de depuración de moluscos, "por su naturaleza, no requieren de la ocupación" del dominio público marítimo-terrestre, de ahí su decisión de no prorrogar la concesión tal como pedía Ostranor y el chef Óscar Calleja, lo que obligó a cerrar el restaurante en octubre de 2020.

En particular, se considera que el uso de restaurante solicitado no puede justificar su emplazamiento en estos terrenos por no constituir un servicio al público que no pueda ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.

También rechaza la posibilidad de la prórroga por no ser un establecimiento expendedor de comidas y bebidas de servicio a los usuarios del dominio público marítimo-terrestre, tanto por sus características como por su ubicación, alejada de las playas.

En cuanto al uso de depuradora de moluscos, el oficio destaca que no es de aquellas actividades que por su naturaleza requiera de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, salvo en lo relativo a sus instalaciones de toma y vertido de agua de mar, que sí serían autorizables.

Por ello, la Demarcación de Costas concede ahora a los interesados, incluyendo al Gobierno de Cantabria, que manifestó en su momento su interés en la permanencia de las instalaciones, un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Tras conocer esta resolución, el chef Óscar Calleja ha señalado a Efe que el cierre de Annua "se debió única y exclusivamente" a que la concesión de Costas había finalizado en diciembre de 2020 y que, al ser improrrogable, hacía "inviable" la apertura del biestrellado para la temporada de 2021.

No obstante, ha explicado que durante los meses anteriores hizo "todo lo posible para poder reabrir" su establecimiento, gestiones que no dieron sus frutos y de ahí la decisión adoptada de cerrar en Cantabria el restaurante dos estrellas Michelin, al no ser posible mantener el uso gastronómico del espacio.

En junio de 2021, el cocinero y gran parte del equipo de Annua -su jefe de cocina Lenin Busquet o la directora de sala y sumiller Elsa Gutiérrez- abrieron el restaurante Ment by Óscar Calleja dentro de las instalaciones del Hotel Don Gregorio, en Salamanca.

A los cinco meses de instalarse en Salamanca, el cocinero logró una estrella Michelin con una propuesta que mantiene sus referentes culinarios, su base en la cocina mexicana y cántabra, aunque ahora haciendo "guiño a la castellana. EFE

1010513

jgp/pgh/crf