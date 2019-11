Consejos esenciales para sacar el máximo partido a tus vacaciones

Llevabas mucho tiempo esperándolo, pero ahí estás, comenzando a mirar destinos para aprovechar esas vacaciones que ya has conseguido. Ilusión y emoción, con un poquito de nervios, se mezclan mientras comienzas a pensar a dónde ir en ese viaje que tantas ganas tienes de hacer para desconectar en esos días de descanso.

Pero no te dejes llevar muy rápido. Si no te organizas bien y sabes moverte con cuidado, es posible que te sea bastante complicado preparar todo el viaje y que, además, te salga mucho más caro de lo que te gustaría. No te imaginas todo lo que puedes ahorrar si sabes cómo mover ficha y hacia qué dirección hacerlo.

Pero, para eso mismo estamos aquí. Te traemos una serie de consejos perfectos para que aproveches tu viaje por completo. Unas pautas bastante sencillas que, si las pones en práctica, te ayudarán a que encuentres más destinos, a que los disfrutes mucho más y a que te lleves una experiencia mucho más satisfactoria en todos los sentidos.

TIPS PARA PLANIFICAR TU VIAJE A LA PERFECCIÓN

Un viaje es algo que debe ir sobre ruedas. Llevas mucho tiempo esperando ese momento para desconectar de la rutina de tu día a día, así que debes dejarlo todo más que preparado, así como saber sacar partido de las facilidades que te rodean, para poder disfrutar por completo de tu estancia allá donde vayas.

¿Y cómo conseguirlo? En eso te podemos ayudar bastante. A continuación vas a ver un cuarteto de consejos esenciales para disfrutar de tus vacaciones. Te ayudamos para que consigas la mejor planificación, para que puedas ir por libre allá donde vayas y, sobre todo, para que puedas obtener los mejores precios. Viajar no tiene por qué ser caro.

EL TRANSPORTE, MEJOR A TU AIRE

Cualquiera que viaje, o incluso tú si lo has hecho antes, sabrá que no hay nada como no tener que depender del transporte público o de terceros para desplazarte. Si realmente quieres conocer a fondo el lugar que visites, o si prefieres no tener que estar dependiendo de horarios, lo mejor es que cuentes con un coche de alquiler.

Afortunadamente, portales como DoYouSpain te ayudan mucho en ese sentido. Gracias a este comparador, podrás ver todas las tarifas de los rent a car españoles para, así escoger el que más te convenga. Podrás ver modelos, escoger y, por encima de todo, ahorrar al máximo con el alquiler.

BUSCA TU ALOJAMIENTO CON TIEMPO

Otra de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de organizar cualquier viaje es el alojamiento. Necesitas un techo bajo el que dormir, una cama sobre la que recostarte y, a ser posible, un buen acompañamiento con servicios de calidad.

El problema es que la combinación perfecta de esos factores suele ser cara, salvo que seas una persona previsora. Planifica con tiempo tu viaje y haz las reservas con mucha antelación en portales como el de hoteles Lopesan. Así podrás encontrar grandes ofertas que te harán ahorrar considerablemente

¿ERES MÁS DE NIEVE?

En el caso de que tengas la firme intención de pasar tus vacaciones rodeado de nieve, esquiando, haciendo snow o simplemente disfrutando de los parajes nevados de sierras como los Pirineos o incluso Sierra Nevada, por no hablar de destinos extranjeros, debes saber que también hay facilidades para organizarte bien.

Cada vez están naciendo más plataformas orientadas a este tipo de viajes, de forma que puedas ver y hacer reservas en estaciones de diferentes países sin tener que moverte de casa. Como ejemplo tienes a Nieveplus, con la que mirar destinos por toda España. Toda la nieve del mundo está a un par de clics de distancia.

SI VIAJAS POR MAR, CUENTA CON INTERNET

Siempre se habla de los viajes por tierra y por aire, pero también existe otra forma de viajar en la que hace falta bastante información. Hay destinos que solo se pueden alcanzar viajando en ferry, o incluso rutas que se vuelven mucho más interesantes si decides apostar por el agua como camino.

Los precios en este terreno son bastante variables, y las opciones que hay mucho más amplias de lo que se suele pensar. Por eso, nuestro consejo es que acudas a la sabiduría de internet y, sobre todo, a la de webs como Portal Ferry.

Ten en cuenta todo esto y podrás centrarte en lo más importante cuando estés de viaje: disfrutar. Ya vayas en solitario, con tu pareja, con tu familia o con amigos, seguir todas estas indicaciones te servirá para organizar mucho mejor cualquier viaje que vayas a hacer y, por supuesto, a que os ahorréis todos un buen pellizco a la hora de hacer frente a todos los gastos.