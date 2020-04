Cómo purgar los radiadores

Puede que, durante el confinamiento, hagas un uso constante de la calefacción de tu casa. Lo que hace que, en algún momento, los radiadores no llegan a alcanzar la temperatura que deseamos. En ocasiones podemos llegar a oír ruidos extraños al encender la calefacción. Los gorgoteos, por ejemplo, pueden llegar a provocar burbujas.

El problema se puede deber a que el aire se ha acumulado en el interior del sistema de calefacción con radiadores. Esto hace que el agua que se encuentra en su interior no llegue a fluir con normalidad, generando que nuestro hogar no se caliente de forma homogénea. Para evitar esto, antes del invierno es recomendable purgar los radiadores. Nuestro objetivo es suprimir ese aire que sobra dentro de nuestros radiadores. De esta manera, conseguiremos que el rendimiento energético mejore.

Aunque los radiadores no estén calientes, el termostato no salta, lo que hace que la caldera trabaje el doble. Es así como gastamos más energía de la conveniente ya que el sistema de calefacción no funciona de manera eficiente. En cuanto logremos que nuestra instalación funcione correctamente, evitaremos derroches energéticos y, por ende, excesos en el consumo.

Como ya hemos dicho anteriormente, debemos purgar los radiadores antes del invierno. Los meses recomendables para ello son los de septiembre y octubre. Te aconsejamos que no esperes a que las temperaturas bajen hasta tal punto que necesites encender la calefacción. La calefacción trabajaría a "medio gas" en caso de no hacerlo, lo que conduciría a un despilfarro no solo energético sino también monetario.

Los pasos que debes seguir son los siguiente:

1- Asegurar que necesitas purgar los radiadores : Cuando enciendas la calefacción y una parte de tus radiadores esté más caliente que la otra, significa que debes purgarlos.

2- Acude al radiador que más cerca esté de la caldera : Hay que empezar nuestras operaciones por este para seguir el flujo natural del agua.

3- Coloca un vaso bajo la llave : Con ayuda de un recipiente evitarás que el suelo se moje.

4- Abre la llave con un destornillador plano : Mediante un destornillador o cualquier otro elemento plano como un cuchillo o una moneda, conseguirás que salga aire del radiador.

5- Cierra la llave : Hazlo cuando el chorro de agua salga fluida.

6- Repite la operación en todos los radiadores : No olvides que debes seguir con el flujo del agua comenzando en el radiador más cercano a la caldera hasta llegar al más lejano.