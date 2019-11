¿Por qué no debes dejar las latas abiertas en la nevera?

Muchas de las intoxicaciones alimentarias responden a una mala refrigeración. El frío ayuda a prolongar los alimentos frescos durante más tiempo y ralentiza el crecimiento de microorganismos patógenos. Una buena opción cuando se trata de guardar las sobras en la nevera, algo habitual en nuestros hogares, pero ¿sabemos hacerlo correctamente?

Ante todo, antes de manipular la comida, hay que recordar lavarse muy bien las manos y utilizar cubiertos limpios.

En lo que se refiere a la comida cocinada, hay que esperar primero a que deje de quemar, según explica la OCU, y no dejar que se vaya enfriando fuera, sobre todo en verano, que con el calor los alimentos están más expuestos a estropearse. Habremos oído muchas veces que no es bueno meterlos mientras están calientes. La razón no es otra que elevan un poco al principio la temperatura interior y aumentan el consumo de electricidad.

Según la OCU, una vez abierto un envase, la mayoría de los alimentos aguantan en buenas condiciones dos días, si bien debes guardar todo dentro bien envuelto, tapado con plásticos, en recipientes limpios o en bolsas cerradas con pinzas y una etiqueta con la fecha de apertura. Nunca hay que guardarlas en el mismo recipiente que hemos usado para cocinar o en el plato donde hemos comido.

Por tanto, si van a pasar varios días hasta que los consumas, es mejor optar por congelarlos.

Si hay mucha cantidad es mejor guardar en varios recipientes ya que uno de mayor capacidad tardaría más tiempo en enfriarse.

Y cuidado con las latas, atún, tomate....si quedan restos, cámbialos junto con su líquido original a un recipiente de plástico o cristal, explica la OCU, ya que de lo contrario se podrían formar bacterias y hongos nada saludables.