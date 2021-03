Cocineros piden criterios comunes para la hostelería de toda España

Silvia García Herráez

Aunque la pandemia sigue golpeando fuertemente a la hostelería, el impacto en cada modelo de negocio y territorio es diferente, por lo que varios cocineros al frente de restaurantes con estrellas Michelin han pedido un plan común para todo el sector, siguiendo criterios igualitarios en las CCAA aunque dependiendo de la incidencia del virus.

En una mesa redonda este martes en el evento Hospitality Innovation Planet (HIP), el que ha reanudado la actividad congresual en Ifema (Madrid), Jesús Sánchez (Cenador de Amós, Cantabria), Diego Guerrero (DSTAgE, Madrid) y Paco Pérez (Miramar, Girona) han expuesto la situación de la alta cocina y del resto de modelos de negocio con sus diferencias territoriales.

Al estar mis restaurantes en Madrid me siento un privilegiado. Cierto es que no está siendo el mejor año, pero si me comparo con cualquiera de mis compañeros que trabajan fuera de la capital y que están cerrados, no está tan mal, ha declara Guerrero, con dos estrellas Michelin en DSTAgE.

Durante los últimos meses, la mayoría de empresarios hosteleros han adoptado diferentes decisiones, buenas y malas, en las que ha entrado en juego un actor invisible: el entorno normativo en el que han podido operar, es decir, las normativas del Gobierno que a veces imposibilita trabajar o trabajar con condiciones concretas, ha apostillado.

Como les sucede a Paco Pérez, que suma cinco estrellas Michelin en varios restaurantes, y Jesús Sánchez con tres en Cenador de Amós (Cantabria), que alegan tener un año difícil por el continuo cierre de sus locales debido a las restricciones sanitarias de sus comunidades autónomas.

Ambos cocineros han exigido al Gobierno que haga una carta de navegación que sea común y válida para toda la restauración española: Echamos de menos que los políticos aprueben unos criterios igualitarios, dependiendo de la incidencia del virus, para todos. No puede ser que estas alturas del año todos los restaurantes estén trabajando sobre la marcha, ha apuntado Sánchez.

El impacto del descenso del turismo nacional e internacional, los recursos tangibles e intangibles a su disposición y la estrategia a la hora de la toma de decisiones para aprovechar oportunidades son diferentes para todos. Nosotros tenemos el restaurante en una pequeña localidad, si nos ponen el cierre perimetral aparte de la reducción de aforo nos están matando, ha añadido el cocinero cántabro.

Desde que se decretó el estado de alarma hace más de un año Paco Pérez no ha dejado de pensar en su equipo, porque, según ha confesado, es "lo más importante" de sus restaurantes y "no se les puede dejar en la estacada en los momentos duros. Por lo que, a pesar de las restricciones sanitarias, trabajó para que todos sus locales y respectivos trabajadores tuvieran un mínimo de ingresos.

Nos tocó reinventarnos en Berlín que es donde tenemos el hotel, en Polonia con los dos restaurantes, dando de comer a los trabajadores de empresas, en Manchester (Gran Bretaña) y en España, dando productos a cocinas que estaban abiertas o haciendo un pequeño delivery. Para mí lo importante era que cada espacio tuviera un mínimo de ingresos y cuidar a mi equipo que lleva trabajando para nosotros más de 20 años, ha manifestado.

Sin embargo, a pesar de los duros momentos que está viviendo la hostelería actualmente, los tres cocineros coinciden en que ser positivos es fundamental para salir adelante. Hay que ir sorteando los baches y obstáculos que nos están poniendo, pero con confianza en nosotros mismos, en nuestro equipo y compañeros y en los clientes. Saldremos y volveremos a servir como antes, ha agregado el propietario de DSTAgE.

Tras dos días de intenso programa, HIP concluye mañana su quinta edición con medidas excepcionales por la pandemia pero con la intención de ser un "salvavidas" para la hostelería, ofreciendo formación, ayudas y conferencias en las que se ha tomado el pulso a nuevos modelos y a tradicionales para garantizar su futuro. EFE

1011956