Un cliente acude a un bar en Argentina y la reseña que deja sobre un plato se hace viral: "Tuve que soportar"

En España, los bares son un espacio de ocio habitual, dado que es un punto de encuentro con amigos o familiares. Es por ello, que en la mayoría de ocasiones se recuerdan muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Además, el papel de internet, ha originado una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación.





Una de las últimas reseñas que se han publicado y que se ha hecho viral casi al instante, ha tenido lugar en Argentina y es la siguiente: En este caso, el cliente acudió en busca de una milanesa a un bar, tras probarla, dejó su reseña plasmada en Google. Además, en cuanto a puntuación calificó el sitio con tres estrellas, de las cinco que permite la puntuación de la aplicación.

La milanesa es un bife de carne rebozado que se fríe (o se puede también hacer al horno). Este es uno de los platos gastronómicos más populares en Argentina. Este plato es peculiar por su sencillez y rapidez. Además, se puede combinar de muchas formas distintas, ya que se puede acompañar como con salsa de tomate, patatas fritas, limón, queso o con purés.

La reseña del usuario publicada comenzaba así: "Cuando tenía 15 años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo en un mismo día". Y continuaba de la siguiente forma: "Creía que había sido lo más duro en mi vida, hasta que me intenté comer la milanesa de ustedes".









Un comentario en el que se puede percibir el tono sarcástico y enfadado del cliente. Además, esta reseña ha alcanzado los 180.000 me gusta y más de quince mil retuits'.

El dueño de un bar de Girona responde la reseña de un cliente y su queja por el servicio: "Todo son opiniones"

En este caso, el relato lo protagoniza un bar también aunque cambiamos de lugar: vamos hasta Girona. Se trata de una queja de un cliente que acudió a un un bar en Sant Felliu de Guíxols (Gerona) y que recoge la cuenta de Twitter @soycamarero.





"Una noche de verano, la terraza medio vacía. Mucho personal pero el servicio muy lento. Las raciones escasas. Fallo en la cuenta. La calidad en sí de la comida no estaba mal, aunque tampoco nada del otro mundo", escribía el cliente en cuestión hace un año a través de Google.

La respuesta del propietario no tardó en llegar y no dejó indiferente a nadie. "Todo son opiniones, érais 4 personas y habéis tomado 3 bebidas, puede pasar que os cobren un agua de más (habíais pedido dos y habéis devuelto una) la comida puede que os parezca escasa, pero sí pedís 3 tapas para 4 personas puedo entender que os parezca poco, siento que vuestra estanciaen mi local no haya sido suficiente". Pero no acaba aquí y remata. "Quizás vosotros tampoco sois el tipo de clientes que me gustaría tener".