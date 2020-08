Clemente desvela por qué se ausentó del funeral de su hermano Aless

El paso de Antonia Dell'Atte por el programa "Lazos de sangre" ha generado un fuerte terremoto. La italiana, además de arremeter duramente contra Alessandro Lequio, señaló que su hijo Clemente no había sido invitado por Ana Obregón al funeral de su hermano Aless, fallecido el pasado mes de mayo por un cáncer. “Clemente no fue invitado. Luego se enteró que había esta misa. Eso se lo tenía que haber dicho su padre. Primero fui yo y el padre se inventó cualquier cosa. Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado. Creo que de parte de Dado no hubo un pariente”, lamentaba Antonia Dell'Atte, probablemente consciente de la repercusión que iban a tener sus palabras.

Ella considera que tanto Alessandro Lequio como Ana Obregón tenían que haberse puesto en contacto con Clemente para invitarlo al último adiós de su hermano. “Es un dolor que se ha puesto encima de otro dolor. Pero si ellos sentían que Clemente… No hay excusas. Uno lo llama y le dice: ¿Clemente, te gustaría venir? Y él dice: no puedo por la cuarentena. Por eso digo que he compartido mucho ese dolor de Ana”, señalaba.

"A UN FUNERAL NO SE INVITA"

El programa, pese a tener un buen dato de audiencia, no gustó a Antonia Dell'Atte. La italiana acusó a TVE de haber editado parte de su entrevista. Muchos periodistas de la prensa rosa afean por su parte a la exmodelo que remueva el dolor de Alessandro y Anna cuando aún no han pasado ni tres meses del prematuro fallecimiento de su hijo. E incluso algunos sostienen que Antonia miente cuando dice que su hijo no fue invitado al funeral. "Con esto voy a ser contundente. A un funeral no se invita a nadie, se le informa del día y el lugar. Ana sí se lo dijo a Clemente, pero por las circunstancias provocadas por el covid y los aviones, él no acudió. Es más, se ofreció a ayudarle a pagar el billete, puesto que Clemente vive en Miami. Ana fue muy considerada, hubo un mensaje y hasta un te quiero", ha señalado por ejemplo María Patiño. La presentadora de "Socialité" se ha mostrado muy contundente sobre esta polémica y se ha puesto del lado de Ana Obregón.

El protagonista de esta historia ha hablado. Clemente, el hijo de Antonia Dell'Atte, por fin ha hablado sobre este asunto. El hermano de Aless Lequio ha querido verificar las palabras que dijo su madre en 'Lazos de sangre'. El joven asegura que su madre jamás ha mentido y que Antonia tiene su total apoyo, a pesar de que "haya podido pecar, una vez más, de su honestidad". De esta manera, el joven estaría corroborando la versión de su madre.

En su reaparición televisiva, Antonia Dell’Atte también se ofreció como voluntaria para ayudar a Ana Obregón a encontrar la paz tras la muerte de su hijo. Pero la relación entre ellas es inexistente, según ella misma aseguraba. "Le he enviado un mensaje a Ana y nunca me ha contestado", dijo.

