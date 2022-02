La catedrática en Nutrición, Rosa María Ortega revela el truco para comer queso y adelgazar: "Valioso"

Cuántas veces hemos escuchado que los productos lácteos como los quesos engordan y que por tanto deberían de ser excluidos de cualquier dieta para perder peso. Un verdadero drama para los amantes de esta joya gastronómica que ven en ello una traba para llevar a buen término este propósito.

SIn embargo diiferentes expertos recomiendan consumir lácteos de manera regular, incluso entre aquellas personas que se han propuesto apuntarse al gimnasio y comer de forma más sana y equilibrada.

FUENTE DE ANTIOXIDANTES

Los quesos son fuente de antioxidantes naturales, proteínas y micronutrientes y tienen más calcio que la leche. Diversos estudios científicos publicados (The American Journal of Clinical Nutrition, The Lancet,Advances in Nutrition…) han demostrado que la ingesta de queso no afecta a la salud cardiaca, incluso que reduce las enfermedades asociadas.

Es cierto que “algunos tipos de queso pueden tener un valor calórico elevado, pero no es razón para tacharlos de nuestra alimentación”, remarca Rosa María Ortega Anta, catedrática en Nutrición y Doctora en Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.“Ningún alimento engorda, como producto aislado, lo que lleva a un incremento de peso es el total de lo consumido (y no solo en un día, sino a lo largo del tiempo), especialmente cuando se toman más calorías de las que se gastan”.

En su opinión, el queso “es un alimento valioso”, característico de la dieta mediterránea y, aunque los más calóricos se deben tomar en menor cantidad o con menor frecuencia que los quesos frescos u otros lácteos, “un consumo racional es totalmente aceptable”. “En las 3 raciones de todos los tipos de lácteos que debemos tomar por día, según marcan las principales guías de alimentación, puede ser buena idea que alguna de ellas sea queso. Existe una gran variedad, de los que también podemos disfrutar”, añade.

ADELGAZAR

Ante la preocupación por perder peso debemos elegir, con más frecuencia, los lácteos que aportan menos calorías, si bien, “no es necesario que optemos siempre por lácteos desnatados. Además, recientes estudios encuentran beneficios para la salud y para el control de peso en la grasa de la leche, por lo que quizá no convenga eliminar la grasa de los lácteos de nuestra alimentación”, matiza.

¿Cuánto queso puedo tomar?

"Una dieta equilibrada incluye 2-3 raciones de lácteos al día en niños y adultos y 3-4 en colectivos con necesidades adicionales, como la adolescencia, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la edad avanzada y los deportistas”, especifica Rosa María Ortega.

En concreto, una ración de leche equivale a 200-250 mililitros (una taza o vaso), mientras que la ración de yogur se sitúa en los 250 gramos (2 yogures). Respecto a los quesos, la porción de semicurado o curado recomendada ronda los 30 gramos y, la de queso fresco llega hasta los 60 gramos al día.

CANARIAS, LOS QUE MÁS CONSUMEN

En 2020, los españoles consumimos 406,86 millones de kilos por valor superior a 3.099 millones de euros. El consumo per cápita se sitúa en 8,80 kilos por persona y año, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por comunidades autónomas, los mayores consumos per cápita corresponden a Canarias (13,12 kilos por persona y año), Baleares (10,78), Asturias (9,76), Cataluña (9,65), Murcia (9,53), Galicia (9,36), Comunidad Valenciana (9,32), Cantabria (8,60), Madrid (8,35) y País Vasco (8,02). Le siguen Andalucía (7,91), Aragón (7,62), Extremadura (7,62), Castilla y León (7,59), Rioja (7,55), Navarra (7,18) y Castilla-La Mancha (6,80 kilos por persona y año).