¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar las sábanas de tu cama? Aquí tienes la respuesta

Nuestra cama es nuestro mayor tesoro durante la noche. Muchos se pasan horas y horas descansando y otros apenas la tocan por su vida tan ajetreada y animada. Pero lo cierto es que una buena cama nos ayuda a descansar y estar listo para afrontar el resto de los días. Además, tener un buen colchón o una almohada que acompañe es fundamental para nuestro descanso. Pero existe también otro complemento importante en nuestro descanso nocturno -o diurno, para los que trabajan de noche y escuchen “Poniendo las calles”con 'El Pulpo'-. Las sábanas nos tapan durante los fríos inviernos y también durante las frescas noches veraniegas -sí, las hay-. A veces, no somos conscientes, pero al igual que cualquier ropa, las sábanas se deben de lavar con cierta frecuencia.

Pero, ¿cada cuánto tenemos que lavarlas? Pues, según la doctora Lindsay Browning, la recomendación es de lavar las sábanas cada semana o, a lo mucho, cada dos. Esto se hace porque las sábanas cogen muchos ácaros del polvo, suciedad por el sudor de la persona y humedad. Para llevar a cabo esto, deberás de tener un par de juegos de sábanas para no quedarte sin poder lavar las sábanas. Además, se recomienda que también las cambies si has pasado por algún proceso gripal o viral. Aunque no queden muchos restos de enfermedad, podrías no conciliar bien el sueño por las bacterias restantes.









Los hombres los que menos cambian las sábanas

Según un estudio realizado en el Reino Unido, el 50% de los hombres analizados no lavan sus sábanas al menos hasta los 4 meses. Este dato choca totalmente con las recomendaciones anteriores, lo que les provocaría diversos problemas a la hora de dormir. En el caso contrario, las mujeres estudiadas por esta investigación detallan que son más cuidadas que los hombres al lavar las sábanas cada dos semanas.

Lo cierto es que esto representa a la mitad de los hombres y en las mujeres el 62%, pero la mayoría tardan al menos unos 24,4 días en cambiar las sábanas de su cama. Eso representa a tres semanas y media sin sustituirlas por unas limpias, lo cual no entraría en los límites de las recomendaciones. Eso sí, en verano es cuanto más mejoran estos datos. Obviamente, la relación está con las altas temperaturas que a veces se registran por la noche y por las que no nos dejan dormir cómodamente. Por si fuera poco, muchas mañanas amanecemos empapados de sudor dejando la funda de nuestra almohada y nuestro colcha húmedas y sucias.









Elegir un buen colchón es la clave para mejorar tu descanso

En primer lugar, aunque a primera vista los colchones pueden resultar un tanto caros, hay que tener en cuenta que se trata de una inversión a largo plazo, ya que los colchones tienen una vida de entre 8 y 10 años. Además, aunque en un primer momento nos resulte costoso pagar un poco más de lo esperado, en el futuro agradeceremos la inversión por los beneficios que aportará a nuestra salud y descanso diario.

En segundo lugar, la cama es un lugar en el que pasamos una parte importante de nuestra vida, concretamente un tercio de ella. Por lo tanto, no cabe duda de que nuestra elección tiene que ser adecuada. Debemos buscar un colchón que cuide de nuestra espalda, que se adapte a la forma de nuestro cuerpo y que tenga la textura y consistencia perfecta para proporcionar el descanso adecuado, de manera que podamos dormir durante toda la noche sin desvelarnos por incomodidad o por dolores en nuestra musculatura.

Por último, podría decirse que el requisito más importante es acudir a un vendedor de confianza que nos ayude a seleccionar el producto que más se adapte a nuestras necesidades. Los especialistas recomiendan acudir a un fabricante con experiencia en el sector, que sea serio y de cofianza. Cuando acudimos a un servicio de calidad, nos ofrecerá todas las garantías, asegurará las condiciones y tendrá las características claramente expuestas, sin trampa ni cartón.