Bitcoins y nuevos alimentos vegetales en la sexta edición del congreso HIP

El pago con bitcoins, nuevos alimentos vegetales, atraer el talento en la hostelería, o las nuevas tendencias en el mundo del vino serán algunos de los protagonistas de la sexta edición del congreso y feria hostelera Hospitallity Innovation Planet (HIP), que se celebrará en Ifema (Madrid) del 7 al 9 de marzo.

Este congreso, que en su edición de 2021 en marzo -la primera celebrada en Ifema tras la declaración del estado de alarma- tuvo un impacto económico superior a los 23 millones de euros en Madrid, según sus organizadores, se propone en su nueva convocatoria "impulsar la recuperación de la hostelería y definir cómo será después de la pandemia", ha informado este miércoles su dirección en una nota.

En tres pabellones que suman más de 35.000 metros cuadrados y reunirán a más de 400 expositores durante tres días, 450 expertos internacionales hablarán además sobre novedades en productos, equipamiento, interiorismo, tecnología, nuevos conceptos y franquicias, comida a domicilio y seguridad e higiene en tiempos pandémicos, además de analizar los modelos de negocio que marcarán el futuro del sector.

Será en una treintena de 30 foros repartidos en ocho auditorios "en los que descubrir cómo aprovechar las nuevas oportunidades de mercado y nuevos modelos de negocio que han aparecido a raíz de la pandemia en el sector de la hostelería".

Entre ellos el uso de criptomonedas y el metaverso en restaurantes y hoteles, los nuevos alimentos, la transformación del mundo del vino o la dificultad para atraer talento al sector tras la denominada "gran fuga" por la pandemia de la covid, motivada por salarios y conciliación.

Directivos de las principales compañías de hostelería y restauración se reunirán en el "CEOs Summit", una nueva cita del congreso en la que se darán a conocer casos de éxito de reinvención de negocios y adaptación a la situación actual, en la que los participantes "desvelarán estrategias y nuevos conceptos innovadores para mejorar la productividad".

El creciente interés del consumidor por los alimentos de origen vegetal ha generado otro nuevo apartado en HIP, el "Plant-based Summit", donde se debatirá de tendencias "que impulsan el crecimiento de la categoría: concienciación, sentimiento, responsabilidad y el creciente hábito de mantener una dieta basada en plantas, en lugar de volverse completamente vegetarianos o veganos, para impulsar estilos de vida saludables y de bienestar".

Otra de las grandes novedades de esta nueva edición de HIP 2022 es la incorporación de un foro dedicado a los vinos y las bebidas espirituosas, el Horeca Wine & Spirits, en el que las bodegas más referentes mostrarán sus nuevas soluciones de negocio alrededor del vino y compartirán las necesidades de un sector en plena transformación.

La comida a domicilio, la robótica o la sostenibilidad en los restaurantes serán otros temas de HIP, cuya directora, Eva Ballarín, ha señalado que en este encuentro, dirigido a "uno de los sectores más castigados por la pandemia", se tratará de "dar respuesta a las necesidades de sus profesionales en este nuevo contexto y abordar las novedades que marcarán la Horeca del futuro".

También habrá premios como Horeca New Business Models Awards 2022, que reconocen el trabajo, el liderazgo y la transformación de empresas que apuestan por la innovación; The Best Digital Restaurants premian la gestión digital de los mejores restaurantes y cocineros de España, y los Asian Culinary Awards by UDON, que presentan las recetas más originales e innovadoras de la fusión gastronómica oriente-occidente.

Y competiciones como Digital Gastronomy & Hospitality Startup Forum entre las 'startups' con los proyectos y soluciones más innovadoras.