Barcelona se postula para acoger la conferencia mundial sobre usos del tiempo

REFORMA HORARIA

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat propondrán que la capital catalana sea ciudad candidata para acoger en el año 2021 la Conferencia de la International Association for Time Use Research (IATUR), el congreso internacional de organización del tiempo.,Desde mañana y hasta el viernes, 12 de julio, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society participarán en la 41ª Annual Conference of the International Asso