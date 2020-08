Así fue el confinamiento de Rosalía en un chalé de lujo: 200 metros cuadrados, piscina y jardín

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus ha marcado el 2020 de prácticamente toda la población mundial. La propagación del virus en muchos países obligó a que los Gobiernos tomaran la decisión de confinar a sus ciudadanos en casa. Otros han impuesto estrictas medidas de higiene y distancia de seguridad. Para nadie está siendo un año fácil. Sobre todo, para aquellos que han perdido a un ser querido durante esta pandemia. En España, las cifras oficiosas hablan de más de 45.000 fallecidos.

Permanecer en casa durante casi tres meses ha sido otro de los grandes problemas a los que se ha enfrentado mucha gente. Algunas personas tenían la fortuna de pasar los días de aislamiento en espaciosas casas con jardín y todo tipo de comodidades. A otros les ha tocado pasar el confinamiento compartiendo una casa pequeña, en interior o con toda la familia en un minúsculo piso.

La cantante Rosalía fue de las afortunadas. Según ha revelado el diario digital Vanitatis, la artista catalana pasó los días más duros del estado de alarma en Miami. Según cuenta la publicación, la ganadora de un Grammy pasó el confinamiento en casa de su mánager, Rebeca León, y su marido, Ariel Verdejo.

A la casa de la mánager de Rosalía no le faltaba de nada. Según Vanitatis, "cuenta con 200 metros cuadrados en una sola planta, tres habitaciones y tres baños, una bonita piscina rectangular y un jardín con acceso directo, decíamos, a un embarcadero. Se trata de una edificio de diseño moderno, con la fachada realizada con tablas de madera, algunas palmeras y grandes losas de piedra que hacen a su vez de parking". Actualmente, la casa está valorada en 1,4 millones de dólares. Además de Rosalía, Rebeca León también tiene en su cartera de artistas a gente tan importante actualmente en el panorama musical como Juanes, J Balvin y Ozuna.

UNA CANCIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO

Rosalía no perdió el tiempo durante el confinamiento. La cantante catalana publicó el 24 de marzo un tema para animar a sus fans, que al igual que ella estaban recluidos en casa. "Muchos estamos en cuarentena y otros están asumiendo riesgos para ayudar fuera de casa. Yo estoy en cuarentena y he perdido un poco la noción del tiempo, he decidido no pensar demasiado y volcar toda mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás, a mi manera. Sé que lo que hago como artista podría parecer prescindible, y para algunos lo será, pero para mi ser capaz de hacer música es salud mental. Esta canción se llama "Dolerme" y espero que os haga sentir un poco mejor, como me lo hizo sentir a mi cuando la compuse. Por favor, cuidaros y cuidad a quien os rodea", dijo en una publicación junto al lanzamiento de la canción. Una canción que muchos de sus fans agradecieron.

¿QUÉ SERÁ LO NUEVO DE ROSALÍA?

El coronavirus ha frenado el imparable ascenso de Rosalía. Sin embargo, todos sus seguidores esperan con ganas nuevas noticias sobre la catalana. Todo parece indicar que cada está más cercana la publicación de un nuevo disco de estudio de Rosalía tras "Los Angeles" (2017) y el revolucionario "El mal querer" (2018), que la situó en el mapa global y le proporcionó los Latin Grammy al "álbum del año" y al "mejor álbum vocal pop contemporáneo".

Gracias a él, fue además la primera artista española que consiguió el premio Grammy al "mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo" y una nominación en la categoría de "mejor nuevo artista", siendo la primera persona que lo lograba con el castellano como idioma.