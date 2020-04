Arévalo recuerda esta entrañable imagen con Bertín Osborne, Pablo Motos, Millán Salcedo y Santiago Segura

En estos días de confinamiento en casa por el estado de alarma son muchos los famosos que recurren a las redes sociales para seguir en contacto con sus seguidores. Aunque no podemos salir al exterior para hacernos nuevas fotografías las celebridades nos muestran su día a día en casa o recuerdan momentos especiales que han vivido.

Arévalo revive un gran momento

El actor está aprovechando esta cuarentena para revivir recuerdos. Arévalo ha compartido una foto en la que sale muy bien acompañado. En ella aparece rodeado de sus amigos Bertín Osborne, Pablo Motos, Santiago Segura y Millán Salcedo. El humorista comparte una gran amistad con este último con quien ya ha subido más fotos nostálgicas en Instagram.

Lara Álvarez recrea una famosa película

La presentadora de Supervivientes acaba de colgar en sus redes una foto muy divertida. En ella podemos ver a Lara sujetando y mirando a una pelota de rugby. Junto a esta instantánea a escrito ‘Wilson’, haciendo referencia a la famosa pelota que acompaña a Tom Hanks en la exitosa película ‘Naufrago’.

Francisco Rivera cuenta una historia en publicaciones de Instagram

Para hacer más ameno el tiempo que pasamos en casa Fran Rivera está compartiendo con sus seguidores una historia. Capitulo a capitulo el marido de Eva González sube una foto acompañada de un texto que nos cuenta una intrigante historia. En las imágenes que comparte podemos ver elementos relevantes de la trama de este relato.

Laura Escanes celebra su cumpleaños en cuarentena

La influencer se ha unido al club de las personas que tienen que pasar su cumpleaños en casa y lejos de su familia, aunque por suerte las tecnologías hoy nos hace sentirlos a nuestro lado. Pero Laura Escanes no lo ha pasado sola, sino acompañada de su marido, Risto Mejide, y de su pequeña hija, Roma.

Miguel Ángel Silvestre y su intimo recuerdo

El actor ha publicado una imagen de cuando tenía 13 años. Donde ha confesado que fue el año en el que dio su primer beso y su gran sueño por entonces era ser tenista. Miguel Ángel cuenta cómo gracias a su pasión por el tenis conoció a una chica increíble y fue con ella con quien se dio ese primer beso que jamás olvidará.

Rosa Díez da un toque de humor a la política

La ex política ya no forma parte de ningún partido pero sigue muy de cerca todo lo que ocurre en este ámbito. Siempre puesta al día no duda en decir lo que piensa en sus redes sociales y cada viernes en Herrera en COPE. Ahora Rosa Diez ha publicado una foto con una pequeña conversación hablando de cómo está la situación actual en España.

Alejandro Sanz muestra su amor por Madrid

El cantante y compositor Alejandro Sanz ha compartido una imagen de Madrid estos días, donde la contaminación ha desaparecido mayoritariamente y nos deja una estampa espectacular. Desde fuera de la ciudad se puede ver el cielo totalmente claro, divisar todos los edificios de la urbe y la sierra madrileña detrás.