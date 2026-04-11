Ángel Illescas, experto en plantas, revela el truco para que el geranio no deje de dar flores todo el año: "Hay que quitarlo desde la base y preferiblemente con los dedos"

Los geranios son, sin duda, los reyes de los balcones y patios españoles. Su resistencia y su explosión de color los han convertido en una apuesta segura para adornar cualquier rincón exterior. Sin embargo, muchos aficionados a la jardinería se enfrentan al mismo reto cada año: lograr que su floración se mantenga viva más allá de la primavera y el verano, un objetivo que parece complicado pero que, según los expertos, está al alcance de todos.

El especialista en plantas y jardinería Ángel Illescas ha compartido la solución definitiva, que no reside en un único gesto milagroso, sino en la combinación de tres acciones fundamentales. Aplicadas con constancia, estas tareas garantizan una planta saludable y repleta de flores durante los doce meses del año, desmintiendo la creencia de que su esplendor es solo para el buen tiempo. De hecho, el experto confirma que, con el cuidado adecuado, resisten incluso en las zonas más frías.

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Prevención contra el 'taladro del geranio'

El primer pilar del método de Illescas es la prevención activa frente a una de sus peores amenazas: la mariposa africana o taladro del geranio. Este pequeño insecto deposita sus larvas en los tallos, que acaban por debilitar la planta desde dentro hasta secarla. Para evitar su aparición, el experto insiste en la importancia de la regularidad en el tratamiento: "Si queremos evitar que aparezca el gusanito, hay que tratar la planta de forma regular".

Alamy Stock Photo 2BHT42K Geranios. Zaragoza. Aragon. Espana

La constancia es, por tanto, determinante. Illescas recomienda aplicar soluciones preventivas como el jabón potásico o tratamientos biológicos específicos con una frecuencia semanal. Estos productos ayudan a mantener a raya la plaga sin ser agresivos con la planta. Solo en casos donde la infestación ya es evidente, se podría recurrir a insecticidas más potentes, siempre utilizándolos con precaución y siguiendo las indicaciones.

Retirar flores secas para dar paso a las nuevas

El segundo gesto clave, a menudo subestimado, es la eliminación de las flores marchitas. Esta tarea no es una simple cuestión estética; al retirar las flores que ya se han pasado, se evita que la planta malgaste su energía en producir semillas. En su lugar, el geranio puede concentrar todos sus recursos en generar nuevos brotes y capullos florales, lo que se traduce en una floración mucho más abundante y continua.

Hay que quitar el pínfano desde la base, preferiblemente con los dedos" Ángel Illescas

La forma correcta de hacerlo es crucial para no dañar el tallo. Tal y como señala Illescas, "hay que quitar el pínfano desde la base, preferiblemente con los dedos, para evitar que se seque y cause problemas". Al realizar este pinzado manual se promueve la cicatrización natural y se previene la aparición de enfermedades a través de cortes abiertos, asegurando que la planta siga desarrollándose con vigor.

Abonado constante, el alimento para florecer

Finalmente, el tercer cuidado indispensable es la nutrición. Un geranio bien alimentado es una planta con la fuerza necesaria para florecer sin descanso. Un suelo pobre en nutrientes limitará su capacidad para producir flores, por muy bien que se apliquen los otros dos cuidados. Por ello, un aporte regular de abono durante todo el ciclo de crecimiento es fundamental para mantener su vitalidad y rendimiento.

En zonas de frío también aguanta bastante el geranio" Ángel Illescas

Alamy Stock Photo D6XHGD Windows and flowers, Cordoba, Region of Andalusia, Spain, Europe

El experto recomienda alternar abonos líquidos y granulados con una frecuencia semanal, adaptándose siempre a las dosis especificadas por el fabricante para no sobrefertilizar la planta. Este refuerzo nutricional es el empujón final que necesitan para mantenerse fuertes. Illescas recuerda que su resistencia es sorprendente, como él mismo afirma: "En zonas de frío también aguanta bastante el geranio". Con estos tres sencillos pasos, disfrutar de su colorido en primavera, verano, otoño e incluso en los meses de invierno es una realidad.