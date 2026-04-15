Andrea Danta, meteoróloga: "El cambio radical de tiempo es inminente en España, pasaremos del abrigo a la manga corta en muy pocas horas"

La meteoróloga Andrea Danta ha anunciado un cambio drástico en el tiempo para los próximos días en un vídeo de su cuenta de TikTok. Según la experta, la semana ha comenzado con precipitaciones en el Mediterráneo y en el extremo norte, donde incluso se ha visto nieve en áreas de montaña. Sin embargo, Danta advierte que "el cambio radical de tiempo es inminente en España" y que este episodio "tiene las horas contadas".

Un ascenso térmico generalizado

A partir de este martes, una cresta subtropical se impone en la península, lo que favorece un ascenso térmico de manera generalizada y deja un ambiente primaveral. Tal como apuntan otros expertos como el meteorólogo Jorge Olcina, se espera que en los próximos días suban de nuevo las temperaturas máximas. Danta ha explicado en su pronóstico que "pasaremos del abrigo a la manga corta en muy pocas horas".

El cambio radical de tiempo es inminente en España"

EFE El sol luce en un cielo despejado en la Plaza de Cibeles en Madrid

Este ascenso de las temperaturas es especialmente notable a medida que avanza la semana, con valores que rozan los 30º en áreas del Valle del Ebro o del Valle del Guadalquivir. Este fenómeno se debe a la influencia de la cresta subtropical que estabiliza la atmósfera y trae aire más cálido a la península.

Pasaremos del abrigo a la manga corta en muy pocas horas"

Final de semana con algo de inestabilidad

Hacia el final de la semana se esperan precipitaciones y alguna tormenta en áreas del sistema ibérico o de los Pirineos, según detalla la meteoróloga. Este cambio contrasta con la estabilidad de los días centrales, una situación variable que otros meteorólogos como José Antonio Maldonado han analizado, explicando cómo la entrada de masas de aire puede determinar cambios bruscos de temperaturas.

EFE Una persona se protege de la lluvia con un paraguas

Previsión para las Islas Canarias

En las Islas Canarias, la semana está marcada por los vientos alisios, que soplan con fuerza en el archipiélago. De cara al fin de semana, también suben las temperaturas en las islas, concluyendo una semana de contrastes meteorológicos en todo el país.