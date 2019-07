Amberes (Bélgica) acogerá la gala de The World's 50 Best Restaurants en 2020

La lista de The Worlds 50 Best Restaurants 2020 se desvelará en Amberes (Bélgica), donde en los días previos también se celebrarán eventos y charlas gastronómicas que culminarán con la gala en la que se sabrá quién releva a Mirazur (Francia) del argentino Mauro Colagreco en la cúspide.

Impulsado por la revista británica Restaurant, este ránking se ha presentado en Londres durante la mayoría de sus ediciones para luego itinerar por Nueva York, Melburne (Australia), Bilbao y Singapur, donde se dio a conocer la de 2019 el pasado 25 de junio y entró en vigor un nuevo sistema por el que los establecimientos que han ocupado el número 1 no repiten y pasan a integrar la categoría "los mejores de los mejores".

Entre ellos están el español El Celler de Can Roca (Girona), el estadounidense The French Laundry, el británico The Fat Duck y el italiano Osteria Francescana.

Amberes, en la región de habla flamenca de Flandes, acogerá la décimo novena edición de The Worlds 50 Best Restaurants en una fecha aún no avanzada por la organización.

La gala atrae a cocineros, periodistas y gastrónomos de todo el mundo y, en esta ocasión, se organizará con el apoyo de la agencia de eventos EventFlandes.

Para el director de Contenido de The Worlds 50 Best Restaurants, William Drew, es "emocionante" volver a llevar la gala a Europa y especialmente "a la región gastronómica de Flandes, que cuenta con productos de alta calidad, excelentes restaurantes y paladares exquisitos", de forma que la gala y las actividades previas "ayudarán a muchos a descubrir este foco de la actividad culinaria europea, indica este jueves en una nota.

Además de por sus 'frieten' (patatas fritas), en Flandes sobresalen "vegetales, cerveza, pastelería y chocolates", indican desde la organización, que recuerda que la región cuenta con un restaurante en la lista de los 50 mejores del mundo: Hof van Cleve de Peter Goossens en Kruishoutem, en el número 43.

Ésta puede ser la oportunidad de otros por escalar puestos, ya que en la lista ampliada, que incluye 120 restaurantes, están The Jane, del cocinero Nick Bril (Amberes), en el 99, y Chambre Séparée, de Kobe Desramault (Gante), en el 111.