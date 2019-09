Afectado por quiebra de Thomas Cook:por este tipo de cosas queremos el Brexit

Turistas británicos repatriados desde Canarias hacia Reino Unido por la suspensión de pagos del turoperador Thomas Cook han mostrado este martes su malestar por la situación y por los retrasos de los vuelos: es por este tipo de cosas por las que queremos el Brexit, ha afirmado uno de los afectados.

Los profesionales de Thomas Cook siguen trabajando para nada. Es una vergüenza que sus jefes no estén aquí para apoyarlos. Se han quedado el dinero de todo el mundo, no sabemos lo que va a pasar, ha lamentado a Efe este pasajero británico en el aeropuerto Tenerife Sur.

Ha asegurado que lleva en el aeropuerto Tenerife Sur desde las 8:45 de la mañana y que su vuelo hacia Newcastle ha sido desviado a Manchester, lo cual le obligará a alargar su viaje por tierra entre cinco y seis horas más hasta su casa, dependiendo del tráfico que se encuentren.

Se ha quejado también de que tan solo dos personas se encarguen de la facturación de casi trescientos pasajeros, una situación que, a su juicio, provocará el retraso tanto de su vuelo como de los posteriores viajes.

Es por este tipo de cosas por las que queremos el Brexit, para apartarnos de todo esto. Es demasiado lento. Podrían pasar catorce horas hasta llegar a casa. No hay lógica, ha rematado.

Otra pareja de pasajeros que también iba en un principio a Newcastle ha criticado la falta de información en todo el proceso: nos dijeron que viniéramos cuatro horas antes de que saliera el vuelo, pero no sabemos lo que va a pasar, han reiterado ambos.

Los turistas han lamentado igualmente el cierre del turoperador británico, una empresa histórica, según otra afectada inglesa, quien ha destacado que por encima de todo es descorazonador para los trabajadores de la compañía por la pérdida de sus puestos de trabajo.

En esta misma línea se han manifestado un grupo de turistas escocesas, quienes han insistido en que la compañía empleaba a muchísimas personas.

No obstante, han criticado asimismo la falta de coordinación y de comunicación, así como los desvíos en los trayectos: Hemos venido nueve horas antes porque no sabemos en qué vuelo nos van a mandar. No sabemos ni siquiera si el avión nos va a dejar a Glasgow, han agregado.

Las turistas han incidido además en que el cierre de la compañía les obligará a pasar su último día de vacaciones en el aeropuerto, en lugar de en el hotel, bajo el sol.

Entre 25.000 y 30.000 turistas se encuentran afectados en Canarias por la quiebra durante la madrugada de ayer de Thomas Cook, el segundo operador más importante del archipiélago y que contaba con 178 años de historia. EFE

