Adrián Martínez, meteorólogo: "Este jueves superaremos los 30 grados en algunas capitales de provincia, se disparan las temperaturas"

Después de una Semana Santa marcada por el tiempo estable, el panorama meteorológico en España ha dado un giro radical. El inicio de esta semana ha estado protagonizado por la inestabilidad, ya que, tal y como explican los expertos, "una borrasca fría aislada será la encargada de dejar lluvias y tormentas en buena parte del país". Este fenómeno, conocido como DANA, ha provocado un cambio brusco con precipitaciones y barro.

Lluvias intensas y barro

Durante los primeros días de la semana, el descuelgue de una vaguada dio paso a la formación de la borrasca. La presencia de aire frío en altura favoreció la convección, resultando en tormentas que dejaron acumulados importantes. Según las previsiones, "los acumulados pueden ser superiores a 15 mm en tan solo una hora en zonas de Extremadura y el sistema central". Además, la presencia de calima en el ambiente ha provocado que la lluvia venga acompañada de barro en la mayoría de regiones.

Los acumulados pueden ser superiores a 15 mm en tan solo una hora"

La jornada del miércoles fue clave, con la borrasca ya formada afectando a buena parte del país. Las precipitaciones más intensas se registraron en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. Un cambio de tiempo que algunos expertos como Jorge Rey ya habían anticipado con sus métodos tradicionales.

EFE Un grupo de personas se protege de la lluvia con paraguas este miércoles en Málaga

Un giro radical a partir del jueves

Sin embargo, la borrasca fría que ha marcado el inicio de la semana ya da sus "últimos coletazos". Según Adrián Martínez, meteorólogo de eltiempo.es, un frente estacionario dejará nubosidad y algunas precipitaciones, pero "mañana jueves cambia bastante la situación". A partir de entonces, "la estabilidad gana terreno y esperamos cielos más despejados". Un panorama que confirma el paso del caos de tormentas a un golpe de calor casi veraniego en pocas horas, aunque todavía podrían registrarse tormentas en puntos de la Cornisa Cantábrica o el suroeste.

Esta nueva estabilidad repercutirá directamente en las temperaturas. El meteorólogo Adrián Martínez afirma que este jueves "se disparan los termómetros". El ascenso será notable, ya que "podremos ganar hasta más de 10º en algunos puntos del interior peninsular". El experto ha sido claro en su pronóstico: "Este jueves superaremos los 30 grados en algunas capitales de provincia, se disparan las temperaturas".

EFE Una turista disfruta del buen tiempo en una céntrica plaza de Valencia

Este jueves superaremos los 30 grados en algunas capitales de provincia, se disparan las temperaturas"

De cara al final de la semana, "el viernes sigue esta tendencia de cielos más despejados y estabilidad", según Martínez. Las temperaturas superarán los 25 grados en la mayor parte de la península. No obstante, la "nubosidad de evolución durante la tarde" podría dejar "algunas tormentas en la mitad sur, afectando a localidades de Extremadura y Andalucía".