Adelgaza de forma sencilla: estos son los minutos que tienes que andar a diario para perder peso

Un ejercicio tan simple como caminar es perfecto para perder peso, y solo tendrás que dedicar a esta tarea unos minutos de tu rutina diaria. Hay muchas dietas y protocolos y rutinas en el gimnasio que te pueden servir para perder peso , pero un simple gesto como caminar puede ser muy efectivo a la hora de intentar conseguir tu peso ideal. En este sentido, existen varios estudios que apuntan a la cuantía exacta y necesaria de minutos que debes dedicar a la semana a caminar, y que debes repartir en rutinas diarias.

En este sentido, y aunque siempre señalan que es bueno que estos ejercicios se complementen de ejercicios aeróbicos y de tonificación, la mayoría de los estudios recomiendan que es bueno caminar a lo largo de la semana 150 minutos. Es decir, dos horas y media.





En el estudio desarrollado por dos universidad alemanas y publicado en The Journal of Nutrition, caminar 2 horas y media a la semana consiguió que un grupo de los participantes perdiera un 25% más de peso que el grupo que no lo hizo, siguiendo todos la misma dieta hipocalórica.

¿Cómo repartir los minutos a lo largo de la semana?

La clave está en la intensidad del paseo. Es decir, los expertos recomiendan caminar a un ritmo de 6 kilómetros hora en sesiones superiores a los 30 minutos de duración, porque es ahí cuando el cuerpo empieza a quemar grasa. A continuación te damos algunos consejos para poner en marcha esta práctica saludable.

Lo primero es utilizar unas buenas zapatillas para emprender la marcha si vas a entrenar, pero también es recomendable que utilices calzado cómodo en tu día a día porque de esta forma te mantendrás activa de forma natural y te dará menos pereza completar los minutos diarios necesarios para lograr tus objetivos.

Ve caminando a los máximos lados posibles. Esta parte es difícil y depende de dónde vivas y de dónde tengas tu trabajo. Si tienes la posibilidad, desplazate a tus obligaciones y compromisos andando, para así seguir sumando minutos a tu rutina de entreno. En caso de que con tu rutina diaria te quedes corto, emplea los fines de semana o tus días de descanso para hacer caminatas mucho más largas.









Utilizar escaleras en vez de ascensores . Los pisos con escaleras son buenos aliados para completar tu rutina de entrenamiento. Aparte de sumar minutos a tu entrenamiento, subir y bajar por las escaleras te servirá para mantener tonificados los glúteos y las piernas.

Intenta moverte cada media hora. Si es posible, realiza pequeños paseos cada media hora para mantenerte activo. El sedentarismo o los tiempos largos en un mismo sitio estático no ayudan a la hora de marcarse una rutina para perder peso.