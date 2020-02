ONCE: comprueba el resultado del Cuponazo de hoy, viernes, 21 de febrero de 2020

A continuación podrás comprobar el resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy.

Cuponazo principal premiado

Número: 22.387

Serie: 108

El número 22.387 ha sido el ganador del sorteo del viernes, 21 de febrero, del Cuponazo de la ONCE y que, por tanto, es premiado con 9 millones de euros (9.000.000 €).

Cupones premiados con 100.000 euros en el Cuponazo de la ONCE

Número: 43461

Serie: 099

Número: 12938

Serie: 022

Número: 69247

Serie: 060

Número: 78649

Serie: 120

Número: 75633

Serie: 090

Número: 66207

Serie: 090

¿Qué premios tienen los cupones de la ONCE?

1 premio de 9.000.000 € a las 5 cifras y serie del premio principal.

134 premios de 25.000 € a las 5 cifras del premio principal.

1.215 premios de 150 € a las 4 últimas cifras del premio principal.

12.150 premios de 15 € a las 3 últimas cifras del premio principal.

121.500 premios de 6 € a las 2 últimas cifras del premio principal.

1.215.000 premios de 3 € a la última cifra del premio principal (Reintegro).

6 premios adicionales de 100.000 € a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 7ª extracción.

804 premios de 300 € a las 5 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

7.290 premios de 20 € a las 4 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

72.900 premios de 6 € a las 3 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

729.000 premios de 3 € a las 2 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

Además, por si te lo preguntabas, en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

¿Cuándo surge el Cupón de la ONCE?

A diferencia de lo que se puede pensar, este es el sorteo más antiguo que aún se sigue realizando en España. La primera vez que tuvo lugar fue el 8 de mayo de 1939, cuando su nombre todavía era 'Cupón Pro-Ciegos'. En lugar de tener ámbito nacional, entonces se trataba de un sorteo local en el que cada provincia tenía su propio número premiado. Tampoco contaba con cinco cifras, sino con tres, aunque estaba complementado con una serie de cinco.

Acerca de la ONCE

En la década de 1930 se formaron grupos de personas ciegas que comenzaron a organizar rifas para poder ganarse la vida. Se conocía como Organización Nacional de Ciegos (ONC), y la E de Españoles no se añadió hasta 1952. La agrupación de todas estas asociaciones constituyó las bases sobre las que la Organización Nacional de Ciegos Españoles se asienta. La labor de la ONCE, aparte de la lotería, siempre ha sido contribuir al desarrollo y la formación de las personas ciegas con una clara vocación de mejorar la sociedad. Por eso, han contribuido a la creación de centros educativos, iniciativas de carácter cultural, mejoras de accesibilidad de contenidos en barille y sonido, entre otras muchas iniciativas. Esta organización fue la primera en luchar por su autonomía a través de la venta de cupones y actualmente es la principal fuente de financiación de su labor social.

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se realiza una vez por semana los viernes a las 21:25 horas. El precio del cupón es de 3 euros y se opta al máximo premio de 9 millones de euros.

Puedes comprar el cupón a los vendedores y establecimientos autorizados. Los vendedores de los cupones de la ONCE son personas con discapacidad, por tanto, es necesario tener el certificado oficial que lo acredite. A partir de ahí, se puede solicitar “la venta del cupón” en la fundación ONCE. Otra de las formas es la compra online de los cupones, donde además deja la opción de elegir números específicos para el sorteo. También se puede comprar en establecimientos colaboradores autorizados, esto es una iniciativa de la compañia para aumentar la visibilidad de la ONCE e incrementar el número de compradores para fomentar su labor social..

En España la venta de lotería está reservada al Estado y a las Comunidades Autónomas. La única excepción en el ámbito privado es el sorteo que lleva a cabo la ONCE, que vende sus cupones en virtud de un convenio especial. Lo que recauda por la venta de sus juegos, una vez adjudicados los premios, suele ir destinado a obras sociales.

Probabilidades juego ONCE

Como en el caso de la Lotería Nacional, hay que tener en cuenta las series en juego. Cada serie consta de 100.000 números comprendidos desde el 0 al 99.999 y en los sorteos especiales se entrega además un premio especial si coincide también con la serie.

Acertar el “Cuponazo” significa una probabilidad de 1 entre 15 millones (150 series x 100.000 números).

Nota: RADIO POPULAR S.A. no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los resultados publicados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).