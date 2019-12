Noura y Elisabeth, las niñas que ya presentían que iban a cantar El Gordo

Noura Akrouh y Elisabeth del Carmen Roque, las niñas que han cantado el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad de este año, ya tenían el presentimiento de que iban a hacerlo e incluso pensaban que iba a salir en la primera bola.

Y por poco no han acertado, ya que eran las 9.20 de la mañana cuando las pequeñas, de 12 y 13 años, respectivamente, han levantado el patio de butacas del Teatro Real tras cantar el 26.590, premiado con 4 millones de euros la serie, que marcaban las bolas que han extraído Daniel De León y Bileiky Lisselot.

"Al principio no me lo creía porque había visto la línea y pensaba que eran 60.000 euros, uno pequeño", ha relatado Elisabeth a los medios tras repartir el Gordo por varios lugares de España; en ese momento se ha emocionado y le han "temblado las piernas", una sensación que también ha experimentado Noura pese a sus esfuerzos por no hacerlo.

No es la primera vez que reparten suerte, ya que el año pasado cantaron un tercer premio; pero este tenían el "presentimiento" de que iba a ser el Gordo y de que iba a salir "en la primera bola".

Elisabeth puntualiza que ese presagio se tiene todos los años: "Siempre como que nos ilusionamos y decimos que vamos a cantarlo nosotras, y este año ha tocado". Por eso, ha querido recomendar a otros niños de la residencia de San Ildefonso que no se pongan nerviosos "porque es algo normal, te puede tocar sí o no".

Badia, madre de Noura y procedente de Tetuán (Marruecos), también ha mostrado la alegría por que su hija haya sido la voz del número más esperado del Sorteo de Navidad. "Estoy emocionada y contenta, me ha gustado mucho que haya sacado el Gordo, lo estábamos esperando", ha celebrado.

Además de cantar en la Lotería, "Noura es una niña muy tranquila, muy responsable, muy estudiosa, saca muy buenas notas. Le gusta hacer deporte, la natación, pintar, y, sobre todo leer, ha relatado su madre, que piensa celebrar el acontecimiento "en casa con las amigas y la familia".

"Y la vamos a dar muchos abrazos y muchos besos para vivir esa alegría que ella siente hoy", ha concluido.