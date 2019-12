El 00750, un tercer premio "cortito" pero muy extendido

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha recaído en el 00750, un número "cortito" pero que se ha repartido por casi toda España, ya que puede ser feo para muchos pero no para todos, como han explicado desde varias de las administraciones agraciadas.

Es un "número muy feo para según quién", para el que lo lleve hoy en el bolsillo será "muy bonito," ha comentado el titular de la administración número 5 de Zaragoza, Alejandro Aznar, que ha vendido una serie entera del tercero al principio de la campaña, y toda por ventanilla.

El 00750 ha salido en el Teatro Real a las 11:11 horas, en la quinta tabla, donde cantaban Wendy Elizabeth Laborde y Nicole Elizabeth Valenzuela, y extraían bolas Alexander René Herrera y Santa Daniela de León.

Cataluña, con 39 millones de euros, ha sido la más regada por la suerte de este 00750, pues 36 series se han vendido en Mollerussa (Lleida), 33 en Ripoll (Girona), dos en Sort (Lleida) y una en Barcelona.

El titular de la administración El Trébol de Ripoll (Girona), Marc Rosa, que ha repartido 17 millones de euros del tercer premio, ha afirmado que lleva vendiendo el 00750 desde hace más de cuatro décadas y que no tiene problemas de salida.

La mayoría de los agraciados son vecinos de Ripoll, además de ciudadanos de visita a la ciudad procedentes de Barcelona u otras localidades, ha explicado.

No obstante, la fortuna no ha estado de parte del lotero porque no ha comprado el número premiado, aunque uno de los agraciados le ha prometido que pagará un viaje a su familia para agradecerle la suerte.

Ha añadido que se trata de un número "fijo de toda la vida" que el establecimiento ofrece habitualmente en la lotería nacional y que despierta mucho interés: "Se queda grabado a quien lo ve", según Rosa.

Aún así, ha añadido que este mismo año ofreció el número a una entidad y ésta lo rehusó porque no era de su agrado.

También se han vendido décimos sueltos de este "cortito" 00750 en Barcelona y en las localidades barcelonesas de Esparreguera, Torelló y Arenys de Mar.

En el municipio granadino de Almuñécar han caído 20 millones de euros de este tercer premio. Ha sido en la administración número 1, que ha vendido 40 series, 400 décimos dotados con 500.000 euros.

Este tercer premio reparte en Andalucía 21.300.000 euros, ya que se han vendido dos series más, una en Sevilla, en la famosa administración del "gato negro", y otra en Cádiz.

El tercer premio se ha vendido en la famosa administración madrileña de Doña Manolita, aunque también en otras cuatro administraciones más del centro.

Hasta Toledo el 00750 ha llegado para repartir un millón de euros en pleno casco histórico, pues han vendido una serie cada una las administraciones "Doña Lola" y "La Caprichosa", situadas a apenas cien metros de distancia.

Por ello, desde este 22 de diciembre de 2019, esta zona del casco histórico ha sido bautizada como "la milla de oro" de Toledo.

En Albacete se han repartido 700.000 euros y también ha habido un pellizco en un estanco de Villarrobledo (Albacete).

El tercer premio ha dejado en Aragón 1.050.000 euros, gracias a las dos series vendidas en Zaragoza.

Isabel Almolda, propietaria de la administración de lotería 1 de Zaragoza, vendió una serie entera en ventanilla antes del Puente de la Constitución, por lo que prevé que también haya podido viajar fuera de Zaragoza.

La administración número 3 de Manises ha repartido un millón de euros con la venta de 20 décimos. Su propietario, Rafael Sanchis, ha explicado que cerca de la mitad de los décimos han sido vendidos en ventanilla y la otra mitad, por internet.

A Canarias han llegado 49 décimos del 00750, de los que 27 se han vendido en una gasolinera del municipio tinerfeño de Arico.

En un centro comercial del municipio vizcaíno de Leioa se vendieron ocho décimos del tercer premio, que ha llenado de felicidad otras muchas localidades españolas.