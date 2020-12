Estos son los mejores anuncios de la Lotería de El Niño

Si el Gordo de Navidad no te ha traído suerte, estás a tiempo de que lo haga la Lotería de El Niño. La ilusión vuelve a llamar a los hogares de los españoles de la mano de los anuncios publicitarios que forman parte ya de la propia historia de la lotería.

Este año, Loterías y Apuestas del Estado ha optado por una campaña cuyo lema, en un año tan difícil para todos, es "No nos rendimos".​ "Este año hemos demostrado que no nos rendimos fácilmente; que unas gafas empañadas no van a poder contigo", comienza el anuncio. Y es que, "esta claro que no nos rendimos así como así", finaliza este anuncio que anima a resistir pese a la situación en la que nos ha colocado la crisis sanitaria y económica generada por el nuevo coronavirus.

Localizador de décimos de la Lotería del Niño



Buscador de premios Lotería del nino

El año pasado, Loterías y Apuestas del Estado optó por un breve spot que recreaba un reencuentro de antiguos alumnos en el 25 aniversario de su promoción estudiantil.

En el vídeo se narraba la historia de amor de dos personas que nunca habían coincidido solteras en el tiempo, pero que acaban por reencontrarse en la fiesta de su promoción sin pareja.

"Las vueltas que da la vida", reflexionaba el protagonista. "La vida te sonríe cuando menos te lo esperas", fue el eslogan utilizado para el cierre del anuncio, junto a la frase "vuelve la ilusión".

En 2018 el spot promocional de la Lotería del Niño tenía por lema "no abandones tus sueños". En el anuncio se invitaba a todos los participantes a continuar soñando y a mantener la ilusión de ganar el premio.

No dejes de soñar. Porque tienes otra oportunidad para cumplir tus sueños.

Este 6 de enero Sorteo Extraordinario de El Niño con 700 millones en premios. https://t.co/XkIDBILviX#SorteoElNiño#LoteríaElNiño — Loterías del Estado (@loterias_es) 23 de diciembre de 2018

En 2017, bajo el eslogan "Insiste en tus sueños", Loterías y Apuestas del Estado promocionó el sorteo con el mayor sueño de Ramiro: disfrutar de la pesca sin preocupaciones. Un destino que puede hacerse realidad confiando en la magia de la lotería.

En 2014 fue una pareja de entrañables abuelos los que, descansando en el sofá después de pasar las fiestas, decidieron ir "a por el Niño". Loterías y Apuestas del Estado optó por un anuncio desenfadado y simpático para promocionar el sorteo.

Este spot contrastó con el elegido en 2010. Con un toque más clásico y tradicional se enumeraban las distintas celebraciones que seguían a la Navidad, como el día de los inocentes, la noche de fin de año, el concierto de año nuevo, los reyes, el roscón y, sobretodo, El Niño.