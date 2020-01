Comprobar Lotería del Niño: conoce si tus décimos han sido premiados

El Sorteo de la Lotería del Niño 2020 ha vuelto a regar de millones España. Aquellos que no tuvieron fortuna con el Gordo o querían volver a tentar a la suerte han confiado en este popular sorteo para acabar las fechas navideñas con más dinero en el bolsillo. Y es que El Niño reparte mucho dinero y toca más que la Lotería de Navidad gracias a su s múltiples aproximaciones y terminaciones.

El primer premio, para el número 57.342, está dotado con dos millones de euros a la serie (200.000 euros al décimo); mientras que el segundo premio, para el número 21.816, recibe 750.000 euros la serie (75.000 al décimo); y el tercer premio, para el 26,706, recibe 250.000 euros a la serie (25.000 por décimo). Además, el sorteo suma las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 3.500 euros a la serie; extracciones de tres cifras, premiadas con 1.000 euros a la serie; las de dos cifras premiadas con 400 euros a la serie; y los reintegros, premiados con 200 euros a la serie.

Dado que muchos décimos tienen premio, no te olvides de repasar todos los que tengas en tu posesión para conocer si has sido agraciado o no. COPE.es te lo pone muy fácil. Basta que uses nuestro comprobador para saber de una manera rápida y sencilla si la suerte ha tocado a tu puerta. Para ello, introduce el número al que juegas (con sus cinco décimos) y el dinero aportado. En un solo click sabrás al momento si el décimo ha sido premiado y cuánto dinero te ha tocado. Puedes repetir esta operación tantas veces como quieras con el resto de décimos jugados.



Buscador de premios Lotería del Niño

En COPE.es también puedes consultar la lista con todos los premios de este año. Si has sido uno de los afortunados, también puedes conocer rápidamente como cobrar tu décimo. Además, este año hay menos impuestos, ya que el mínimo exento de pagar tributos pasa de 20.000 euros en 2019 a 40.000 euros en 2020. Esto significa que aquellos que obtenga premios superiores a este nivel no pagaran impuestos por los primeros 40.000 euros y sólo lo harán por el resto. Por tanto, sólo habrá que tributar por el primer premio dotado con 200.000 euros al décimo y el segundo con 75.000 euros. Hacienda le retendrá 32.000 euros si gana el primer premio, con lo que el neto que recibirá será de 168.000 euros. En el caso del segundo, la factura fiscal es de 7.000 euros y el premio neto se quedará finalmente en 68.000 euros.

¡Mucha suerte!