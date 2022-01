Comprobar décimos Lotería del Niño 2022: descubre si te ha tocado

La Lotería del Niño 2022 ha endulzado a muchos españoles la despedida de la Navidad. Un sorteo que, a diferencia del Gordo, cuenta con más décimos premiados debido a sus numerosas terminaciones, aproximaciones y reintegros. El primer premio, el 41.665, ha caído íntegramente en Logroño. Más repartidos han quedado el segundo - para el número 44.469 - y para el tercero, que ha recaído en el 19.467.

¿Te ha tocado el primer premio? ¿Tal vez el segundo o el tercero? Si no has tenido suerte con los tres primeros premios principales del sorteo del Niño, no pierdas la esperanza porque muchos otros décimos pueden darte un jugoso 'pellizco' para celebrar este día de Reyes. A través del comprobador de COPE.es puedes descubrir en un sólo instante si tu décimo ha sido premiado. Basta con introducir el número que llevas y cuánto dinero juegas. En un momento podrás comprobar si tu décimo ha sido premiado y cuánto te ha tocado. ¡Mucha suerte!

Buscador de premios Lotería del Niño



¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE SORTEO?

Fue en el año 1941 cuando se configuró este sorteo con personalidad y denominación propia, hasta convertirse en el segundo en importancia de la Lotería Nacional. No fue hasta 1966 cuando la denominación Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios.

Los sorteos de 'El Niño' comenzaron a otorgar reintegros en 1942 y desde 1946 premios de terminación y de reintegro. Además, todos los sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.

En el año 2012, el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' se celebró en Cádiz en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como 'La Pepa', y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional.

PREDILECCIÓN POR EL "0"

El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio de este Sorteo Extraordinario de 'El Niño', al haber salido en un total de 22 ocasiones, según las cifras facilitadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, al 0 le sigue en frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones.

En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 4, que ha salido en 12 ocasiones (resultó agraciado tanto en 2016 como en 2017), seguido de los números 5 (once veces, la última en 2018) y 2 (once veces, la última en 2019) y el 6 (diez apariciones), el 1 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces. En cuanto a los lugares de la geografía más agraciados, Madrid es en el que mayor número de veces ha recaído el Primer Premio (43 ocasiones), seguida de Barcelona (37), Bilbao (19), Valencia (15) y Sevilla (10).