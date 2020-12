Sigue la Lotería de Navidad en COPE con María José Navarro y Goyo... ¡y comprueba tu décimo en nuestra web!

p>El 22 de diciembre vuelve la ilusión. En un año tan difícil como este 2020, marcado por el dolor y la incertidumbre provocados por la pandemia del coronavirus, la Lotería de Navidad regresa como es tradición a las puertas de Nochebuena para despertar sueños. En un sorteo diferente al de las últimas décadas (los niños de San Ildefonso llevarán mascarilla, habrá mamparas y no se contará con público presente), la magia y la fortuna vuelven a estar en un juego en un día especial que evoca nuestros recuerdos de infancia y alimenta la esperanza de ser agraciados con alguno de los premios, por pequeño que sea el 'pellizco'.

Y en un día tan especial, la radio también está presente. Un año más, COPE retransmitirá en directo el sorteo de Lotería de Navidad. Y lo hará con los dos mejores maestros de ceremonias posibles: María José Navarro y Goyo González. Ambos ya están preparados para cantar el Gordo y entrevistados a los nuevos afortunados de la Lotería. En un vídeo exclusivo para COPE.es, María José le da la sorpresa a Goyo al anunciarle que van a retransmitir juntos la Lotería. "¿Este año también?", le responde sorprendido Goyo. Pero los dos ya saben de qué van a ir vestidos. "El año pasado me vestí de niño de San Ildefonso y para este martes me puedo vestir como la primera persona que se ha vacunado en Reino Unido. Un homenaje a las vacunas. Además me voy a peinar con la raya, como un futbolista", ha dicho Goyo. María José, más sobria, asegura que irá vestida "de bombo".