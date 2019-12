‘El Platanito’: “El Cordobés me dice que uno de los dos terminaríamos vendiendo lotería”

Blas Romero González ‘El Platanito’ llegó al mundo del toro casi por casualidad. En su “huida de la quema” tras una complicada infancia y juventud en Badajoz, Madrid marcó su destino y nuca mejor dicho. Tras revolucionar el toreo en los años 60-70 coincidiendo con Manuel Benítez ‘El Cordobés’. En 1975 tomó la decisión de abandonar los ruedos y ahora se gana la vida vendiendo lotería, y en estas fechas no falta a la tradición vendiendo Lotería de Navidad.

Como él mismo nos cuenta vivió una infancia dura “estuve en una casa de cuna, luego en un hospicio, en un corregional y estuvieron a punto de meterme en el manicomio”. Por ese motivo, ‘El Platanito’ decidió en ese momento que tenía que darle otro rumbo a su vida y decidió viajar a Madrid para “huir de la quema”.

'El Platanito', en COPE

Tenía entonces 19 años cuando se presentó a ‘La Oportunidad’ de Vistalegre en Madrid para convertirse en torero, su padre había sido banderillero. Recuerda Blas “la cola que había cuando llegué a la plaza y allí estaban Camarón de la Isla; Antonio Gades, Francisco Umbral….”.

De todos los que se presentaban, finalmente de aquella ‘Oportunidad’ “salimos dos toreros: Palomo Linares y yo”. Y recuerda ‘El Platanito’ que Palomo le tenía mucha envidia porque no entendía que con lo malo que era ‘El Platanito’ 'podía llegar a cobrar más que él, a lo que Blas Romero le contestaba: “Palomo, tú será muy buen torero pero no llevas a nadie a la plaza. Yo seré muy malo, pero muy gracioso y mira la gente que llevo”.

'El Platanito' con Ortega Cano (EFE)

En ese momento empieza la trayectoria profesional de ‘El Platanito’ siendo uno de los novilleros más destacados de la época, convertido en un auténtico ‘boom’ en el mundo del toro, colgando siempre el cartel de ‘no hay billetes’, con una carrera meteórica que le llevó a tomar la alternativa en el 1970.

Si su infancia no fue fácil, tampoco lo fue su vida como torero. A pesar de su éxito, ‘El Platanito’ se rodeó de gente que le engañaba y que no le daba el dinero que le correspondía. Este fue uno de los detonantes que le hizo retirarse de los ruedos en 1975 porque “cada vez que toreaba no veía un duro y me vine abajo, tenía depresiones muy fuertes y empecé yendo abajo totalmente”.

Después de su retirada Blas Romero tenía que dar, de nuevo, un giro a su vida. Sin ingresos económicos, sin nada que hacer tenía que encontrar el modo de ganarse la vida. Y es ahí cuando el jugador del Real Madrid, Juanito Gómez ‘Juanito’, “que me quería mucho y se enteró que andaba malamente , me dijo que la única manera que tenía para ganarme la vida era vendiendo lotería”. Y así empezó ‘El Platanito’ vendiendo lotería en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Poco a poco, ganándose el cariño de la gente y con amistades que sí le ayudaban, fue ampliando la zona pare vender lotería y así poder conseguir dinero para mantener a su familia. Es habitual verle en Las Ventas cada tarde que se celebra un festejo vendiendo lotería y reencontrarse con antiguos compañeros.

Con uno de los toreos con los que compartió cartel fue con Manuel Benítez ‘El Cordobés’ del que nos recuerda una anécdota que suele repetirse cada vez que se ven. Además de comprarle toda la lotería que lleva, le da dinero y le dice “uno de los dos teníamos que vender lotería, y te ha tocado a ti”. Además siempre se muestra muy afectuoso con ‘El Platanito’ cada vez que se ven.

Después de tantos años vendiendo lotería, ‘El Platanito’ ya es un clásico navideño que todo el mundo espera allá donde suele vender cada semana los décimos para comprar la Lotería de Navidad.

El próximo 22 de diciembre todos compartimos el mismo sueño: que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad. Pero en el caso de ‘El Platanito’ más que un sueño es una necesidad porque “mi vida cambiaría rotundamente”.